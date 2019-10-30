Экономика
ФинмаркетЦентробанк Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 5,5%
Ранее ставка рефинансирования оставалась неизменной на уровне 6% с февраля 2017 года.
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Музыка
Джон Ледженд запишет «Baby, It’s Cold Outside» с новыми словами
Футбол
Моуриньо захотел возглавить лондонский «Арсенал»
Португалец Жозе Моуринью захотел стать главным тренером лондонского футбольного клуба "Арсенал", пишет The Sun.
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Политика
В МИД назвали условия для проведения саммита в «нормандском формате»
Обсуждение конкретных дат саммита в "нормандском формате" начнется после верификации ОБСЕ отвода сил в Донбассе.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
Политика
В Женеве приступает к работе Конституционный комитет Сирии
Конституционный комитет Сирии начинает работу в Женеве.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании в юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Религия
Греческий богослов обвинил архиепископа в предательстве из-за Украины
Греческий богослов Николаос Саввопулос назвал предательством признание так называемой Православной церкви Украины со стороны архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.
Политика
Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
"Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Норвежская разведка: РФ проводит крупнейшее учение с подлодками
Политика
Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
Фигурное катание
Нугуманова рассказала, что Медведева здоровается с Тутберидзе
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила о нынешних отношениях двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с ее бывшим тренером Этери Тутберидзе.
Политика
В Раде нового созыва произошла первая драка
В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Хоккей
Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ
Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время
Депутат Богдан Яременко признал, что заказывал проституток, находясь в Раде в рабочее время, но сказал, что это была провокация с его стороны.
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами лейбла Malfa
Продюсер Максим Фадеев расторг договор о сотрудничестве со всеми артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
Происшествия
Авария с упавшей в кювет маршруткой в Твери попала на видео
В Твери маршрутный автобус потерял управление на скользкой дороге, упал в кювет и перевернулся.
Шоу-бизнес
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Хоккей
Малкин объяснил необходимость наличия американского гражданства
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин объяснил необходимость наличия американского паспорта.
Общество
Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
Общество
МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака
Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов.
Армия и оружие
Колесные Т-72: «Хаммеры» загримировали под российские танки в США
Национальная гвардия США заключила соглашение с голливудской компанией, специализирующейся на спецэффектах.
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Армия и оружие
«Желтый» режим в Донбассе. Украинским силовикам разрешили забирать транспорт у местных жителей
В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе введен режим «Желтый».