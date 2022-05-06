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Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с ноября 2020 года

Народный банк Китая (центробанк) в пятницу понизил курс жэньминьби (официальное название национальной валюты) к доллару на 660 пунктов, до 6,6332 юаня.
ТАСС
Отмечается, что Центробанк начал снижать курс юаня в конце апреля на фоне локдауна в Шанхае, и, как следствие, возникших логистических и производственных проблем.
VSE42.RU
Рубль крепнет вопреки мрачному геополитическому фону и все более жесткому санкционному давлению: в среду биржевой курс «американца» впервые с марта 2020 года опускался ниже отметки 66.
Московский Комсомолец
Сообщается, что курс национальной китайской валюты стал падать начиная с конца апреля.
Инфо24

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Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с ноября 2020 года
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