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Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с ноября 2020 года

Народный банк Китая (центробанк) в пятницу понизил курс жэньминьби (официальное название национальной валюты) к доллару на 660 пунктов, до 6,6332 юаня.
ТАСС
Поддержку рублю оказывает обязательство продажи валютной выручки для экспортеров.
Lenta.ru
Сообщается, что курс национальной китайской валюты стал падать начиная с конца апреля.
Инфо24
Народный банк КНР нацелен на проведение взвешенной монетарной политики.
Экономика сегодня

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Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с ноября 2020 года
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Курс юаня к доллару упал до значений ноября 2020 года
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