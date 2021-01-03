Инфекционист ожидает улучшения ситуации с коронавирусом к середине 2022 года

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова ожидает, что коронавирус не будет так актуален, как сейчас к середине или к концу 2022 года.