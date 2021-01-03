Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ФАН
ФАН

Центробанк Ливии объявил о начале продаж иностранной валюты по новому обменному курсу

Центральный банк Ливии в воскресенье объявил, что продает иностранную валюту для любых целей по новому обменному курсу.В источнике

Инфекционист ожидает улучшения ситуации с коронавирусом к середине 2022 года

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова ожидает, что коронавирус не будет так актуален, как сейчас к середине или к концу 2022 года.
Инфекционист ожидает улучшения ситуации с коронавирусом к середине 2022 года
Коммерсантъ22:16

Глава медпалаты Украины назвал ложью слова властей о вакцине «Спутник V»

Глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко назвал «враньем» заявление главного санитарного врача Украины Олега Ляшко о том, что российскую вакцину «Спутник V» нельзя зарегистрировать на Украине, поскольку препарат не завершил третью фазу клинических испытаний.
РБК00:32