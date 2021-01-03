Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова ожидает, что коронавирус не будет так актуален, как сейчас к середине или к концу 2022 года.
Глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко назвал «враньем» заявление главного санитарного врача Украины Олега Ляшко о том, что российскую вакцину «Спутник V» нельзя зарегистрировать на Украине, поскольку препарат не завершил третью фазу клинических испытаний.