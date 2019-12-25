По данным Банка России, официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на пятницу, 27 декабря, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля. При этом курс доллара вырос на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля.

Центробанк: Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

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