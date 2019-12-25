Финансы

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЦентробанк: Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

По данным Банка России, официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на пятницу, 27 декабря, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля. При этом курс доллара вырос на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Доллар и евро подорожают завтра

Телеканал 360°05:40

Курсы доллара и евро на 26 декабря

Банки.ру00:00

По официальному курсу ЦБ доллар и евро выросли на 5 и 9 копеек соответственно

Интересант04:35

Рубль останется в 2020 году на максимумах, если выборы в США не принесут санкций

ПРАЙМ05:15

Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

РИА Новости04:51

Банк России на 27 декабря повысил курс евро к рублю более чем на 9 копеек до 68.5003 руб., курс доллара США - более чем на 5 копеек до 61.7676 руб

АК&М05:14

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 декабря в размере 61,7676 руб

Финмаркет04:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:07, Ашберн
Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский самолет

Lenta.ru 21:54
Происшествия

В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Российская газета 11:12
Авто

В России выявили 1,5 млн машин с бракованной системой безопасности

Известия 18:27
Происшествия

В Екатеринбурге школьник с молотком напал на педагога

ТагилСити.ру вчера в 05:38
Кино

Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что фильм "Один дома – 2" на канадском телеканале СВС показали без эпизода с его участием.
РИА Новости 20:49
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий 06:43
Армия и оружие

Запущенные с Плесецка спутники выведены на орбиту

Спутник военного назначения и аппараты связи «Гонец-М» вышли на расчетную орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Коммерсантъ 21:46
Политика

Украинских прокуроров по делу МН17 уволили

Всех прокуроров, которые представляли Украину в международной следственной группе по делу крушения рейса МН17, отстранили от должностей.
Телеканал 360° 10:13
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

RT на русском 21:33
Хоккей

Молодежная сборная Швеции дожала финнов в матче чемпионата мира

ProstoProSport 15:45
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 16:44
Происшествия

МЧС опубликовало видео с места ДТП с автобусом в Липецкой области

РБК 16:04
Политика

Парламент Черногории утвердил закон о вероисповедании

В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона о вероисповедании начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Газета.Ru 20:53
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии

РИА Новости 16:56
Происшествия

В окрестностях иранской АЭС «Бушер» произошло землетрясение

РИА Новости 21:57
Общество

Почти половина месячной нормы снега выпала за сутки в Барнауле

Половина месячной нормы снега выпала в Барнауле за последние сутки.
Политика Сегодня 03:08
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду новую подлодку «Волхов»

Подводная лодка "Волхов" проекта 636.3 торжественно спущена на воду на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.
Российская газета 03:25
Общество

Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Известия 16:49
Политика

Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.
РИА Новости 14:54
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний нового комплекса ПВО «Гибка-С»

В начале третьей декады декабря Минобороны сообщило, что новейший мобильный комплекс противовоздушной обороны "Гибка-С" закончил государственные испытания, полностью подтвердив заданные тактико-технические характеристики.
Военное обозрение 00:47
Игры

Новая модификация для The Witcher 3 делает геймплей более реалистичным

Игромания.ру 06:52
Экономика

«Ведомости» узнали о сложностях с передачей SSJ100 «Аэрофлоту»

«Гражданские самолеты Сухого» построили десять из 100 самолетов, которые по контракту 2018 года должны быть переданы «Аэрофлоту».
РБК вчера в 22:36
Здоровье

О каких недугах сигнализирует сухость во рту, рассказали медики

Врачи рассказали, что частая сухость в ротовой полости говорить не только об обычной жажде, но и свидетельствовать о тяжелых болезнях, передает «МК в Волгограде.ру» со ссылкой на портал «Inforeactor».
Московский Комсомолец 20:52
Армия и оружие

Ливия официально запросила у Турции военную поддержку

Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Lenta.ru 15:05
Космос

Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор

Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.
ТАСС Наука 24 декабря в 11:15
Авто

Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Автоновости дня 05:53
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Политика

«Коммерсант»: Украина и Донбасс проведут обмен пленными 29 декабря

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса договорились провести обмен пленными в формате «всех на всех» 29 декабря.
Дождь 08:14
Общество

В Госдуме предложили для пенсионеров «новогодний капитал»

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев выдвинул инициативу создания «новогоднего капитала» для одиноких пенсионеров, сообщает RT.
NewInform вчера в 03:02
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Милан», одержав третью победу подряд

ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Милан» со счетом 78:75.
Спорт-Экспресс 13:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное