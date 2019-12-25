Финансы
Комсомольская правдаЦентробанк: Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля
По данным Банка России, официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на пятницу, 27 декабря, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля. При этом курс доллара вырос на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля.
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Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
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В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
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В Екатеринбурге школьник с молотком напал на педагога
Кино
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что фильм "Один дома – 2" на канадском телеканале СВС показали без эпизода с его участием.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Армия и оружие
Запущенные с Плесецка спутники выведены на орбиту
Спутник военного назначения и аппараты связи «Гонец-М» вышли на расчетную орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Политика
Украинских прокуроров по делу МН17 уволили
Всех прокуроров, которые представляли Украину в международной следственной группе по делу крушения рейса МН17, отстранили от должностей.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Хоккей
Молодежная сборная Швеции дожала финнов в матче чемпионата мира
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
Политика
Парламент Черногории утвердил закон о вероисповедании
В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона о вероисповедании начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
Общество
Почти половина месячной нормы снега выпала за сутки в Барнауле
Половина месячной нормы снега выпала в Барнауле за последние сутки.
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду новую подлодку «Волхов»
Подводная лодка "Волхов" проекта 636.3 торжественно спущена на воду на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.
Общество
Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Политика
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний нового комплекса ПВО «Гибка-С»
В начале третьей декады декабря Минобороны сообщило, что новейший мобильный комплекс противовоздушной обороны "Гибка-С" закончил государственные испытания, полностью подтвердив заданные тактико-технические характеристики.
Экономика
«Ведомости» узнали о сложностях с передачей SSJ100 «Аэрофлоту»
«Гражданские самолеты Сухого» построили десять из 100 самолетов, которые по контракту 2018 года должны быть переданы «Аэрофлоту».
Здоровье
О каких недугах сигнализирует сухость во рту, рассказали медики
Врачи рассказали, что частая сухость в ротовой полости говорить не только об обычной жажде, но и свидетельствовать о тяжелых болезнях, передает «МК в Волгограде.ру» со ссылкой на портал «Inforeactor».
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Космос
Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор
Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Политика
«Коммерсант»: Украина и Донбасс проведут обмен пленными 29 декабря
Украина и самопровозглашенные республики Донбасса договорились провести обмен пленными в формате «всех на всех» 29 декабря.
Общество
В Госдуме предложили для пенсионеров «новогодний капитал»
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев выдвинул инициативу создания «новогоднего капитала» для одиноких пенсионеров, сообщает RT.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Милан», одержав третью победу подряд
ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Милан» со счетом 78:75.