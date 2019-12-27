Финансы
Комсомольская правдаЦентробанк: Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля
По данным Банка России, официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на пятницу, 27 декабря, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля. При этом курс доллара вырос на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля.
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Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Футбол
Суперкомпьютер определил лучшего футболиста между Месси и Роналду
Специалисты SciSports и профессора университета KU Leuven с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, какой игрок лучше — аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси или португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Происшествия
Человек погиб в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Шелеховском районе
Грузовик Freightliner и микроавтобус столкнулись на 31-м километре трассы «Байкал» в Шелеховском районе около 07.45 27 декабря.
Общество
Умерла худрук театра «Современник» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек, сообщила "Интерфаксу" заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.
Шоу-бизнес
Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
Армия и оружие
Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Здоровье
В Якутске число заболевших корью увеличилось до 44 человек
Количество жителей Якутска, заболевших корью, достигло 44 человек, сообщила глава города Сардана Авксентьева, передает ТАСС.
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Политика
На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров
Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Политика
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Общество
По улицам Кемерова прошёл парад Дедов Морозов
Шествие 1 тыс. 287 новогодних волшебников вошло в книгу рекордов России как самое масштабное, сообщает РИА «Новости».
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
Экономика
В Биробиджанском районе дисквалифицировали руководителя «управляйки» за невыплату зарплаты
6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) в виде административных штрафов, в адрес руководителя организации прокуратура Биробиджанского района внесла представления об устранении нарушений трудового законодательства.
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Кино
Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»
Происшествия
СМИ сообщили о задержании председателя Думы Нижнеудинского района
ИА «Интерфакс-Сибирь» 26 декабря сообщило о задержании председателя думы Нижнеудинского района Валерия Заречного.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» со спутниками на борту запущена с космодрома Плесецк
«В пятницу, 27 декабря, в 02:11 мск с пусковой установки № 3 площадки № 133 космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчётом Космических войск ВКС осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Единоборства
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Наука
Из искусственной клетки впервые вырастили живое существо
Китайские исследователи сообщили, что им все же удалось получить живое существо из искусственной клетки.