Финансы

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЦентробанк: Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

По данным Банка России, официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на пятницу, 27 декабря, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля. При этом курс доллара вырос на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля.
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Банк России повысил курс доллара на пятницу до 61,77 рубля

Московский Комсомолец19:56

Банк России на 27 декабря повысил курс евро к рублю более чем на 9 копеек до 68.5003 руб., курс доллара США - более чем на 5 копеек до 61.7676 руб

АК&М05:14

По официальному курсу ЦБ доллар и евро выросли на 5 и 9 копеек соответственно

Интересант04:35

Рубль останется в 2020 году на максимумах, если выборы в США не принесут санкций

ПРАЙМ05:15

Курсы доллара и евро на 26 декабря

Банки.ру00:00

Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

РИА Новости04:51

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 декабря в размере 61,7676 руб

Финмаркет04:37
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Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
Армия и оружие

Ливия официально запросила у Турции военную поддержку

Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Lenta.ru 15:05
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Суперкомпьютер определил лучшего футболиста между Месси и Роналду

Специалисты SciSports и профессора университета KU Leuven с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, какой игрок лучше — аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси или португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
RT на русском вчера в 01:13
Хоккей

Путин забросил более половины шайб в победном матче на Красной площади

РБК вчера в 16:47
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Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости 24 декабря в 07:20
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Человек погиб в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Шелеховском районе

Грузовик Freightliner и микроавтобус столкнулись на 31-м километре трассы «Байкал» в Шелеховском районе около 07.45 27 декабря.
ИА Альтаир 19:59
Общество

Умерла худрук театра «Современник» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек, сообщила "Интерфаксу" заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.
Интерфакс 12:11
Шоу-бизнес

Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
РЕН ТВ 06:11
Армия и оружие

Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер

Политическая Экспертиза 11:32
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Lenta.ru 08:19
Здоровье

В Якутске число заболевших корью увеличилось до 44 человек

Количество жителей Якутска, заболевших корью, достигло 44 человек, сообщила глава города Сардана Авксентьева, передает ТАСС.
МИР 24 24 декабря в 03:22
Общество

Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
РИА Новости 17:30
Политика

На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Lenta.ru 09:16
Политика

Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

РИА Новости 14:54
Общество

По улицам Кемерова прошёл парад Дедов Морозов

Шествие 1 тыс. 287 новогодних волшебников вошло в книгу рекордов России как самое масштабное, сообщает РИА «Новости».
Говорит Москва 13:16
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 16:44
Экономика

В Биробиджанском районе дисквалифицировали руководителя «управляйки» за невыплату зарплаты

6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) в виде административных штрафов, в адрес руководителя организации прокуратура Биробиджанского района внесла представления об устранении нарушений трудового законодательства.
Набат 20:00
Экономика

Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным

Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Московский Комсомолец 09:55
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 24 декабря в 01:36
Кино

Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»

Российская газета вчера в 11:49
Происшествия

СМИ сообщили о задержании председателя Думы Нижнеудинского района

ИА «Интерфакс-Сибирь» 26 декабря сообщило о задержании председателя думы Нижнеудинского района Валерия Заречного.
Иркутск Сегодня 19:30
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК 19:39
Армия и оружие

Ракета «Рокот» со спутниками на борту запущена с космодрома Плесецк

«В пятницу, 27 декабря, в 02:11 мск с пусковой установки № 3 площадки № 133 космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчётом Космических войск ВКС осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
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Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
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Происшествия

В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

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Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости вчера в 10:43
Наука

Из искусственной клетки впервые вырастили живое существо

Китайские исследователи сообщили, что им все же удалось получить живое существо из искусственной клетки.
Rusargument 24 декабря в 15:45
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