с чего всё началось

Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.

Шоу-бизнес Адель сильно похудела после развода с супругом В апреле этого года британская артистка развелась с Саймоном Конескки. После разрыва с супругом звезда начала стремительно худеть.

Космос Астрономы КФУ следят за летящим к Земле астероидом «Хотя 162082 (1998 HL1) относится к семейству потенциально опасных астероидов, но 25−26 октября этого года он пройдет достаточно далеко, в 6 миллионах километров от Земли (более 16 расстояний от Земли до Луны), поэтому никакой опасности для землян в этот раз он представлять не будет», — сообщил заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Ильфан Бикмаев.

Технологии Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.

Политика Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе.

Армия и оружие «Би-би-си» сообщила об исчезновении в Сирии 50 заключенных россиянок В результате массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии в настоящий момент неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией), утверждает «Би-би-си».

Транспорт В Крыму построят курортные автодороги В министерство транспорта России республиканское ведомство направило предложение построить юго-восточный обход Симферопоя.

Хоккей Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер» Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.

Космос Найдена одна из первых галактик Вселенной Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.

Армия и оружие В бундестаге призвали вывести войска США из Германии Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.