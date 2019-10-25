Финансы
Красная веснаЦентробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 17:42
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