Финансы

Красная веснаКрасная веснаЦентробанк РФ может снова понизить ключевую ставку

В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
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Эльвира Набиуллина
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 17:42

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