Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.

Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку

Общество Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.

Футбол Мирча Луческу рассказал, почему хотел избить Джурабчана Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Вацко Light» на Youtube рассказал, почему хотел избить иранского агента Киа Джурабчана.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Экономика Песков прокомментировал кредитные планы Минска Напомним, министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что Минск не обращался к Москве за госкредитом в размере 600 миллионов долларов, и что до конца года есть планы получить китайский кредит на 500 миллионов долларов.

Политика Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки Экс-вице-президент и кандидат в президенты США на выборах 2020 года Джо Байден выступил с экстренным видеобращением, в котором заявил, что "дни тирании Путина будут закончены".

Музыка Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу «Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.

Авто Компания Mazda обновила кроссовер CX-8 Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.

Политика Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства.