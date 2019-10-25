Финансы

ТАССТАССБанк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
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Эльвира Набиуллина
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру вчера в 17:42

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Центробанк может еще раз снизить ключевую ставку в декабре

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ЦБ РФ пересмотрел прогноз по инфляции

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Политика

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Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
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Как заявили в ведомстве, изображения являются доказательством того, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».
РБК 03:16
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Политика

В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ.
Газета.Ru 05:52
Политика

Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции добробатов в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств.
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Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
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В Новокузнецке в квартире взорвался сейф

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Несмотря на относительно небольшие размеры, быстрые горные реки порождают около трети выбросов углекислого и других парниковых газов, выделяющихся пресноводными водоемами планеты, сообщает пресс-служба Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).
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РБК: Россия перебросит С-300 на границу с Афганистаном

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