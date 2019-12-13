Экономика
Piter.tvЦентробанк отозвал лицензию у двух банков
Центробанк отозвал лицензию у двух банков - "Кранбанка" и "Невского народного банка". Первый проводил нерыночные операции, он подозревается в "отмывании" денег. Второй полностью потерял капитал из-за "хищения значительной части активов".
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Кино
Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Телеканал Netflix выложил финальный трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам романов польского писателя Анджея Сапковского.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» начался сильный пожар
Из-за особенностей очага пожарные запросили помощь коллег из Специального управления МЧС по ЗАТО Североморск, так как у них больше опыта в работе на специфичных объектах, в том числе кораблях и режимных объектах.
Политика
В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Политика
Зеленский впервые дал полноценное интервью российским СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу.
Общество
Минюст признал иноагентами фонды «Генезис» и «Правовая инициатива»
Минюст внес в реестр иностранных агентов фонд социального развития "Генезис" и фонд "Правовая инициатива".
Политика
Зеленский заявил, что сценарий Сребреницы в Донбассе невозможен
По словам Зеленского, Украина уважает своих граждан, в том числе и живущих в Донбассе, и для украинских властей главным являются человеческие жизни.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Происшествия
Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован
На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Политика
Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Культура
Андрей Губин возвращается на сцену
Продюсер, сотрудничающий с исполнителем, уверен, что гастрольный тур не за горами. В 90-е не было более популярного певца, чем Андрей Губин.
Общество
ТНТ отказался от показа сериала «Слуга народа» с Зеленским
Кино
Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Политика
Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
Общество
Минтруд прокомментировал рекордное сокращение населения России
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин прокомментировал данные о рекордном сокращении населения страны в 2019 году, заявив, что это было ожидаемо.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Спорт
Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского
Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Происшествия
Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Музыка
Верка Сердючка вернулась с дождем из шампанского
Первым синглом возрожденной Верки Сердючки стала англоязычная композиция "Make It Rain Champagne", что переводится с английского как "Сделай дождь из шампанского".
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году
Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.