Экономика

Piter.tvPiter.tvЦентробанк отозвал лицензию у двух банков

Центробанк отозвал лицензию у двух банков - "Кранбанка" и "Невского народного банка". Первый проводил нерыночные операции, он подозревается в "отмывании" денег. Второй полностью потерял капитал из-за "хищения значительной части активов".
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

Банк России отозвал лицензии у Невского народного банка и Кранбанка

ТАСС01:26

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ru03:15

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК01:39

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарант04:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру00:52

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service00:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

Коммерсантъ 07:03
Кино

Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Телеканал Netflix выложил финальный трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам романов польского писателя Анджея Сапковского.
ФАН вчера в 08:34
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» начался сильный пожар

Из-за особенностей очага пожарные запросили помощь коллег из Специального управления МЧС по ЗАТО Североморск, так как у них больше опыта в работе на специфичных объектах, в том числе кораблях и режимных объектах.
Популярная механика вчера в 06:01
Хоккей

«Трактор» и Кравцов договорились о расторжении контракта

Матч ТВ 06:24
Политика

В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
РИА Новости 06:51
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 05:49
Политика

Зеленский впервые дал полноценное интервью российским СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу.
Известия вчера в 12:14
Общество

Минюст признал иноагентами фонды «Генезис» и «Правовая инициатива»

Минюст внес в реестр иностранных агентов фонд социального развития "Генезис" и фонд "Правовая инициатива".
Интерфакс 07:52
Политика

Зеленский заявил, что сценарий Сребреницы в Донбассе невозможен

По словам Зеленского, Украина уважает своих граждан, в том числе и живущих в Донбассе, и для украинских властей главным являются человеческие жизни.
REGNUM вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
Происшествия

Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован

На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Российская газета 07:30
Политика

Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
РИА Новости 07:39
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Культура

Андрей Губин возвращается на сцену

Продюсер, сотрудничающий с исполнителем, уверен, что гастрольный тур не за горами. В 90-е не было более популярного певца, чем Андрей Губин.
StarHit.ru 03:00
Общество

ТНТ отказался от показа сериала «Слуга народа» с Зеленским

Московский Комсомолец 11 декабря в 15:39
Кино

Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия

Комсомольская правда 04:55
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Общество

Минтруд прокомментировал рекордное сокращение населения России

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин прокомментировал данные о рекордном сокращении населения страны в 2019 году, заявив, что это было ожидаемо.
Lenta.ru 06:50
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
Спорт

Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского

Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Ведомости 06:58
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

Lenta.ru 07:37
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Происшествия

Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Lenta.ru 04:49
Музыка

Верка Сердючка вернулась с дождем из шампанского

Первым синглом возрожденной Верки Сердючки стала англоязычная композиция "Make It Rain Champagne", что переводится с английского как "Сделай дождь из шампанского".
ИА InterMedia 04:06
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Общество

Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году

Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
РИА Новости 07:23
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия вчера в 20:55
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
REGNUM 05:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное