Центробанк отозвал лицензию у двух банков - "Кранбанка" и "Невского народного банка". Первый проводил нерыночные операции, он подозревается в "отмывании" денег. Второй полностью потерял капитал из-за "хищения значительной части активов".

Центробанк отозвал лицензию у двух банков

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