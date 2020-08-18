Банк России назвал срок достижения пикового значения годовой инфляции
В связи с пандемией коронавируса процесс повышения цен будет ускоряться — к концу года уровень может достигать 3,7-4,2%, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Заботкина. Пиковое значение регулятор прогнозирует на февраль-март следующего года.В источнике
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ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года
Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАССвчера в 13:33
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