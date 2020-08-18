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Банк России назвал срок достижения пикового значения годовой инфляции

В связи с пандемией коронавируса процесс повышения цен будет ускоряться — к концу года уровень может достигать 3,7-4,2%, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Заботкина. Пиковое значение регулятор прогнозирует на февраль-март следующего года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАССвчера в 13:33
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Царьград

Когда ждать пика инфляции: Банк России поделился прогнозом

Царьградвчера в 16:10
Телеканал 360°

ЦБ: пик годовой инфляции придется на февраль–март 2021 года

Телеканал 360°вчера в 14:05
Коммерсантъ

ЦБ ожидает пика инфляции в феврале–марте

Коммерсантъвчера в 14:50
Газета.Ru

ЦБ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России

Газета.Ruвчера в 14:41
RT на русском

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

RT на русскомвчера в 14:18
Московский Комсомолец

ЦБ раскрыл, когда ждет пик инфляции

Московский Комсомолецвчера в 15:11
ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

ТАССвчера в 13:33

«Татнефть» может выплатить дивиденды в размере 9,94 рублей за акцию

Совет директоров ПАО «Татнефть», который возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов, рекомендовал общему собранию акционеров установить размеров дивидендов за первое полугодие 2020 года в размере 994% от номинальной стоимости одной акции.
Коммерсантъ Казань04:53
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