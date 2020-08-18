Банк России назвал срок достижения пикового значения годовой инфляции

РБК 14

В связи с пандемией коронавируса процесс повышения цен будет ускоряться — к концу года уровень может достигать 3,7-4,2%, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Заботкина. Пиковое значение регулятор прогнозирует на февраль-март следующего года.