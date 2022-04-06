Национальная служба новостейЦентробанк РФ понизил курс доллара и евро на 7 апреляВ Кремле допустили возврат к долларам и евро при оплате газа Официальный курс доллара установлен на уровне 82,5962 рубля, что на 75,58 копейки ниже показателя 6 апреля.Национальная служба новостейБиржевой курс пары рубль — доллар на старте торгов Мосбиржи не изменился с закрытия сессии и остался на уровне в 83,31 рубля за денежную единицу, евро потерял 0,22% и достиг 91,3 рубля.ФАНЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.РИА Новости4 апреля ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов заявил «Известиям», что курс доллара на ближайшей неделе может колебаться в диапазоне 80–90 рублей, двигаясь вслед за конъюнктурой мировых валютных рынков.ИзвестияЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейКомсомольская правдаРЕН ТВЦарьградФАНИзвестияПетрозаводск говоритLife.ruВечерняя МоскваRB НовостиПодробнее о событииЦентробанк России понизил курс доллара на 7 апреля 2022 года до 82,6 рубляКомсомольская правда11:05Центробанк понизил курс доллара до 82,6 рубляФАН10:52Официальные курсы евро и доллара вновь снизилисьПетрозаводск говоритвчера в 11:11Центробанк снова понизил курсы доллара и евро, которые продолжают падатьПетербургский Вестник10:20ЦБ понизил курс доллара на 7 апреля до 82,6 рубляТАСС10:05Центробанк РФ понизил курс доллара и евро на 7 апреляНациональная служба новостей10:22ЦБ понизил курс доллара до 83,35 руб., курс евро — до 91,72 рубКоммерсантъвчера в 10:54Показать ещёОценить1Поделиться