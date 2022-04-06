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Центробанк РФ понизил курс доллара и евро на 7 апреля

В Кремле допустили возврат к долларам и евро при оплате газа Официальный курс доллара установлен на уровне 82,5962 рубля, что на 75,58 копейки ниже показателя 6 апреля.
Национальная служба новостей
Биржевой курс пары рубль — доллар на старте торгов Мосбиржи не изменился с закрытия сессии и остался на уровне в 83,31 рубля за денежную единицу, евро потерял 0,22% и достиг 91,3 рубля.
ФАН
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
РИА Новости
4 апреля ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов заявил «Известиям», что курс доллара на ближайшей неделе может колебаться в диапазоне 80–90 рублей, двигаясь вслед за конъюнктурой мировых валютных рынков.
Известия

Подробнее о событии

Центробанк России понизил курс доллара на 7 апреля 2022 года до 82,6 рубля
Комсомольская правда11:05
Центробанк понизил курс доллара до 82,6 рубля
ФАН10:52
Официальные курсы евро и доллара вновь снизились
Петрозаводск говоритвчера в 11:11
Центробанк снова понизил курсы доллара и евро, которые продолжают падать
Петербургский Вестник10:20
ЦБ понизил курс доллара на 7 апреля до 82,6 рубля
ТАСС10:05
Центробанк РФ понизил курс доллара и евро на 7 апреля
Национальная служба новостей10:22
ЦБ понизил курс доллара до 83,35 руб., курс евро — до 91,72 руб
Коммерсантъвчера в 10:54

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