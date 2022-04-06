Национальная служба новостейЦентробанк РФ понизил курс доллара и евро на 7 апреляВ Кремле допустили возврат к долларам и евро при оплате газа Официальный курс доллара установлен на уровне 82,5962 рубля, что на 75,58 копейки ниже показателя 6 апреля.Национальная служба новостейСтоимость доллара по отношению к рублю снизилась на 76 копеек — до 82,6 рубля.Секрет фирмыЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.РИА Новости4 апреля ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов заявил «Известиям», что курс доллара на ближайшей неделе может колебаться в диапазоне 80–90 рублей, двигаясь вслед за конъюнктурой мировых валютных рынков.ИзвестияЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейФАНИзвестияПетрозаводск говоритLife.ruВечерняя МоскваRB НовостиПодробнее о событииОфициальный курс доллара на четверг снизился до 82,6 рубля, евро — до 90,6 рубляРИА Новостивчера в 10:18ЦБ РФ сократит временной диапазон расчета официальных валютных курсов до 15:30 мскФинмаркет4 апреля в 01:52Центробанк понизил курс доллара до 82,6 рубляФАНвчера в 10:52Центробанк РФ понизил курс доллара и евро на 7 апреляНациональная служба новостейвчера в 10:22Центробанк снова понизил курсы доллара и евро, которые продолжают падатьПетербургский Вестниквчера в 10:20Официальные курсы евро и доллара вновь снизилисьПетрозаводск говорит5 апреля в 11:11ЦБ понизил курс доллара на 7 апреля до 82,6 рубляТАССвчера в 10:05Показать ещёОценить5Поделиться