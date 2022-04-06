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Центробанк РФ понизил курс доллара и евро на 7 апреля

В Кремле допустили возврат к долларам и евро при оплате газа Официальный курс доллара установлен на уровне 82,5962 рубля, что на 75,58 копейки ниже показателя 6 апреля.
Национальная служба новостей
Стоимость доллара по отношению к рублю снизилась на 76 копеек — до 82,6 рубля.
Секрет фирмы
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
РИА Новости
4 апреля ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов заявил «Известиям», что курс доллара на ближайшей неделе может колебаться в диапазоне 80–90 рублей, двигаясь вслед за конъюнктурой мировых валютных рынков.
Известия

Подробнее о событии

Официальный курс доллара на четверг снизился до 82,6 рубля, евро — до 90,6 рубля
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Финмаркет4 апреля в 01:52
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