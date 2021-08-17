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Официальный курс евро на среду снизился на три копейки, до 86,48 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,68 копейки - до 86,4804 рубля, курс доллара вырос на 8,33 копейки, до 73,4753 рубля, следует из данных Банка России.В источнике

Подробнее о событии

Банк России повысил официальный курс доллара на 8 копеек, евро потерял почти 3
Росбалтвчера в 07:15
Центробанк РФ повысил официальный курс доллара на 18 августа
ФАНвчера в 06:45
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 18 августа - 86.4804 руб
АК&Мвчера в 06:28
Официальный курс евро на среду снизился на три копейки, до 86,48 рубля
РИА Новостивчера в 06:43
ЦБ повысил курс доллара на 18 августа до 73,48 рубля
ТАССвчера в 06:26
Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро снизился на 3 коп
Urbc.Ruвчера в 06:43
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 августа в размере 73,4753 руб
Финмаркетвчера в 06:18

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