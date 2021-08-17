РИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился на три копейки, до 86,48 рубляОфициальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,68 копейки - до 86,4804 рубля, курс доллара вырос на 8,33 копейки, до 73,4753 рубля, следует из данных Банка России.В источникеРосбалтРосбалт9111.ruREGNUMРадио 1ФАНПодробнее о событииБанк России повысил официальный курс доллара на 8 копеек, евро потерял почти 3Росбалтвчера в 07:15Центробанк РФ повысил официальный курс доллара на 18 августаФАНвчера в 06:45ЦБ РФ установил официальный курс евро на 18 августа - 86.4804 рубАК&Мвчера в 06:28Официальный курс евро на среду снизился на три копейки, до 86,48 рубляРИА Новостивчера в 06:43ЦБ повысил курс доллара на 18 августа до 73,48 рубляТАССвчера в 06:26Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро снизился на 3 копUrbc.Ruвчера в 06:43ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 августа в размере 73,4753 рубФинмаркетвчера в 06:18Показать ещёОценить7Поделиться