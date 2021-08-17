Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,68 копейки - до 86,4804 рубля, курс доллара вырос на 8,33 копейки, до 73,4753 рубля, следует из данных Банка России.

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