с чего всё началось

Согласно статистике ЦБ, за март объем вкладов физлиц в российских банках сократился на 1%. Об этом сообщает «РБК». Уточняется, что их объем упал на 315 млрд. руб. По словам аналитиков, сокращение было связано с разовыми факторами.

Происшествия В Республике Алтай выявили пять новых случаев заражения коронавирусом Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай, 23 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 2

Армия и оружие Штурмовик А-10 превратят в повелителя дронов ВВС США продлили срок службы штурмовика Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II до 2040 года.

Политика МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. 801

Общество В Саратовской области разрешили продавать рассаду В Саратовской области расширяется перечень организаций, которым разрешено продолжать работу в условиях ограничений, введенных властями в связи с угрозой коронавируса. 23

Общество В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы). 1,1K

Экономика В МЭР подтвердили получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева В Минэкономразвития подтвердили получение письма ЦБ с просьбой сдержать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, сообщает ТАСС. 3,4K

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 5,2K

Политика Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации. 465

Здоровье Губернатор призвал новосибирцев оставаться дома при признаках ОРВИ Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона дома при первых признаках ОРВИ соблюдать самоизоляцию и находиться дома. 9

Общество В Британии анонсировали клинические испытания вакцины от COVID-19 Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начнет испытываться на людях уже с 23 апреля, сообщил на брифинге во вторник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. 19

Авто Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями. 5