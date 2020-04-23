Экономика
Мой БрянскЦентробанк РФ предсказал новый отток вкладов
Согласно статистике ЦБ, за март объем вкладов физлиц в российских банках сократился на 1%. Об этом сообщает «РБК». Уточняется, что их объем упал на 315 млрд. руб. По словам аналитиков, сокращение было связано с разовыми факторами.
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с чего всё началось
В комментарии регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.Московский Комсомолецвчера в 05:26
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Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах
Интерфаксвчера в 19:06
Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков
Эхо Москвывчера в 11:11
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Происшествия
В Республике Алтай выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай, 23 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна вчера в 13:53
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
Интернет
Яндекс запустил платформу для умных телевизоров
Яндекс объявил о запуске платформы для умных телевизоров.
Gazeta.SPb вчера в 10:57
Общество
Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь
Эхо Москвы вчера в 13:31
Общество
Роспотребнадзор представил поэтапное возвращение общепита к работе
Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений, предпринятых из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 14:42
Армия и оружие
Штурмовик А-10 превратят в повелителя дронов
ВВС США продлили срок службы штурмовика Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II до 2040 года.
Российская газета 22 апреля в 06:02
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак
Слово и Дело вчера в 11:09
Политика
МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму
Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
ФАН вчера в 11:02
Общество
В Саратовской области разрешили продавать рассаду
В Саратовской области расширяется перечень организаций, которым разрешено продолжать работу в условиях ограничений, введенных властями в связи с угрозой коронавируса.
Saratovnews вчера в 13:32
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
Начать предлагают со снижения объемов разрешенного к ввозу российского ядерного топлива.
Вести.Ru вчера в 23:57
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК вчера в 15:40
Экономика
В МЭР подтвердили получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева
В Минэкономразвития подтвердили получение письма ЦБ с просьбой сдержать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:41
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости 22 апреля в 21:33
Спорт
10 эффектных шпагатов от профессиональных гимнасток. Выбираем самую впечатляющую растяжку
Гимнастки любят похвастать своей растяжкой, казалось бы, в самых необычных местах.
Чемпионат 21 апреля в 08:10
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Общество
«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Коммерсантъ вчера в 19:59
Общество
Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса
Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 20:06
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
ТАСС вчера в 03:04
Здоровье
Губернатор призвал новосибирцев оставаться дома при признаках ОРВИ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона дома при первых признаках ОРВИ соблюдать самоизоляцию и находиться дома.
Новая Сибирь вчера в 10:10
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
В Британии анонсировали клинические испытания вакцины от COVID-19
Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начнет испытываться на людях уже с 23 апреля, сообщил на брифинге во вторник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
РИА Новости 21 апреля в 12:38
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru 22 апреля в 10:33
Общество
FT: препарат Remdesivir провалил клинические испытания как средство от коронавируса
Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное средство для лечения болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, провалил клинические испытания.
ТАСС вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»
WomanHit.ru 22 апреля в 11:19