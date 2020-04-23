Экономика

Мой БрянскМой БрянскЦентробанк РФ предсказал новый отток вкладов

Согласно статистике ЦБ, за март объем вкладов физлиц в российских банках сократился на 1%. Об этом сообщает «РБК». Уточняется, что их объем упал на 315 млрд. руб. По словам аналитиков, сокращение было связано с разовыми факторами.
Читать в источнике
Комментировать275
с чего всё началось
В комментарии
 регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.
Московский Комсомолецвчера в 05:26

Подробнее о событии

Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах

Интерфаксвчера в 19:06

Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков

Эхо Москвывчера в 11:11

Центробанк допустил отток вкладов

РИА Новостивчера в 08:11

В банк или в биткоин. Россияне в марте забрали вкладов на 315 млрд рублей

РБКвчера в 10:04

ЦБ предупредил о новом оттоке вкладов из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 05:26

Россияне в марте забрали 315 млрд рублей со вкладов в банках

ТАССвчера в 04:47

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Российская газетавчера в 04:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 00:39, Ашберн
Происшествия

В Республике Алтай выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай, 23 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна вчера в 13:53
2
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
115
Интернет

Яндекс запустил платформу для умных телевизоров

Яндекс объявил о запуске платформы для умных телевизоров.
Gazeta.SPb вчера в 10:57
60
Общество

Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь

Эхо Москвы вчера в 13:31
7
Общество

Роспотребнадзор представил поэтапное возвращение общепита к работе

Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений, предпринятых из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 14:42
707
Армия и оружие

Штурмовик А-10 превратят в повелителя дронов

ВВС США продлили срок службы штурмовика Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II до 2040 года.
Российская газета 22 апреля в 06:02
Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:36
309
Шоу-бизнес

Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак

Слово и Дело вчера в 11:09
1
Политика

МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму

Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
ФАН вчера в 11:02
801
Общество

В Саратовской области разрешили продавать рассаду

В Саратовской области расширяется перечень организаций, которым разрешено продолжать работу в условиях ограничений, введенных властями в связи с угрозой коронавируса.
Saratovnews вчера в 13:32
23
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Происшествия

На территории кемеровского кадетского училища загорелось здание

REGNUM 00:07
5
Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

Начать предлагают со снижения объемов разрешенного к ввозу российского ядерного топлива.
Вести.Ru вчера в 23:57
27
Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК вчера в 15:40
1,1K
Экономика

В МЭР подтвердили получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева

В Минэкономразвития подтвердили получение письма ЦБ с просьбой сдержать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:41
3,4K
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
5,2K
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости 22 апреля в 21:33
5,2K
Спорт

10 эффектных шпагатов от профессиональных гимнасток. Выбираем самую впечатляющую растяжку

Гимнастки любят похвастать своей растяжкой, казалось бы, в самых необычных местах.
Чемпионат 21 апреля в 08:10
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
465
Общество

«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Коммерсантъ вчера в 19:59
111
Общество

Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса

Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 20:06
14
Происшествия

На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

ТАСС вчера в 03:04
18
Здоровье

Губернатор призвал новосибирцев оставаться дома при признаках ОРВИ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона дома при первых признаках ОРВИ соблюдать самоизоляцию и находиться дома.
Новая Сибирь вчера в 10:10
9
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
345
Общество

В Британии анонсировали клинические испытания вакцины от COVID-19

Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начнет испытываться на людях уже с 23 апреля, сообщил на брифинге во вторник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
РИА Новости 21 апреля в 12:38
19
Общество

Создатель знаменитых конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке

Известия 00:25
2
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
3K
Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru 22 апреля в 10:33
5
Общество

FT: препарат Remdesivir провалил клинические испытания как средство от коронавируса

Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное средство для лечения болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, провалил клинические испытания.
ТАСС вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»

WomanHit.ru 22 апреля в 11:19
235
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное