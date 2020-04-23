Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЦБ допустил новый отток вкладов из банков

ЦБ прогнозирует новый отток вкладов из банков на фоне продолжающейся самоизоляции. Из-за снижения доходов вкладчики могут забирать средства с депозитов. По данным регулятора, в марте граждане уже изъяли из банков 315 млрд рублей или на 1%. В основном граждане снимали средства в иностранной валюте.
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 регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.
Московский Комсомолецвчера в 05:26

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Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков

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РИА Новостивчера в 08:11

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ТАССвчера в 04:47

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

Интерфаксвчера в 04:10

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Российская газетавчера в 04:07
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РБК 04:03
Политика

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Происшествия

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В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
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Экономика

Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева

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Общество

Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая

Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая.
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В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

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Сохранение режима самоизоляции не исключил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
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Путин проведет совещание по ситуации в автопроме

РИА Новости 06:22
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Профсоюзы против предоставления правительству права менять трудовое законодательство

Федерация независимых профсоюзов России не поддерживает законопроект о предоставлении правительству особых полномочий по корректировке трудового законодательства.
Солидарность вчера в 10:32
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В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом

В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
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Москвич ударил пенсионерку за несоблюдение дистанции в магазине

Вести.Ru 06:10
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Пациентов неинфекционных стационаров в Москве проверят на коронавирус

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Вышел новый трейлер сериала «Великая» с Эль Фаннинг

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Россиянам объяснили, почему деньги не будут раздаваться

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Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
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Skoda запатентовала имя для нового компактного кроссовера

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