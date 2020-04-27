с чего всё началось

Центробанк РФ снизил на 0,5 базисных пункта ключевую ставку – до 5,5% годовых. Об этом регулятор сообщил в пятницу, 24 апреля. Предыдущее значение составляло 6%. В ЦБ пояснили, что ограничительные меры, принятые для борьбы с COVID-19, негативно отражаются на экономической активности.

Энергетика В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2» Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, заявил заместитель министра госактивов Польши Януш Коввальский в беседе с Wprost. 16

Экономика До 1 июля Россия приостановила экспорт зерновых 26 апреля Россия исчерпала в полном объеме нетарифную квоту на экспорт зерна в размере семи миллионов тонн и прекратила вывоз зерновых за границу. 671

Общество В Новосибирской области ввели масочный режим Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 27 апреля, подписал постановление, согласно которому жителям региона рекомендовано соблюдать масочный режим в общественном транспорте и такси, на станциях и остановках общественного транспорта, а также при посещении аптек, магазинов и других организаций, связанных с оказанием услуг (например, парикмахерских). 15

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 83

Политика В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане. 204

Экономика Сроки уплаты взносов и налогов снова откорректировали Напомним, что ранее микропредприятиям, относящимся к отраслям в наибольшей степени пострадавшим от эпидемии коронавируса, была предоставлена отсрочка по уплате страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц: - за период март - май 2020 года - на 6 месяцев; - за период июнь - июль 2020 года - на 4 месяца. 3

Политика Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент. 401

Политика Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.

Здоровье В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом «Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении. 9

Экономика ФАС прогнозирует снижение цен на лимоны На рост цен на лимоны повлияли одновременно сокращение их экспорта до 41% и увеличение цены импортерами до 57,7%, а также ситуация распространением недостоверной информации о лечебных свойствах лимонов в отношении COVID-19. 33

Происшествия В Кузбассе умер второй пациент с COVID-19 Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции умер в Кузбассе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 10

Авто Редкие багги «Бора» и «Сержант» от «АвтоВАЗа» показали в Сети В 1994 году рабочую версию концепта багги "Бора" показали на выставке в Великобритании, а уже через год на соревнованиях в ОАЭ в Аравийской пустыне продемонстрировали и тестировачный прототип транспортного средства.

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1K

Общество Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом, Денис Проценко рассказал о ситуации с выплатами медицинскому персоналу. 599

Общество Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту. 200

Здоровье Эксперт объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России В России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов. 67

Общество По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. 2K