Финансы
РИА ВоронежЦентробанк РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
Центробанк РФ снизил на 0,5 базисных пункта ключевую ставку – до 5,5% годовых. Об этом регулятор сообщил в пятницу, 24 апреля. Предыдущее значение составляло 6%. В ЦБ пояснили, что ограничительные меры, принятые для борьбы с COVID-19, негативно отражаются на экономической активности.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Принятые меры для борьбы с пандемией тормозят развитие экономики, а также оказывают «значительное и продолжительное» дезинфляционное влияние, указывает ЦБ.Свободная Пресса26 апреля в 02:13
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Комментарии
Энергетика
В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2»
Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, заявил заместитель министра госактивов Польши Януш Коввальский в беседе с Wprost.
РИА Новости 00:26
Экономика
До 1 июля Россия приостановила экспорт зерновых
26 апреля Россия исчерпала в полном объеме нетарифную квоту на экспорт зерна в размере семи миллионов тонн и прекратила вывоз зерновых за границу.
Псковское агентство информации 26 апреля в 12:02
Общество
В Новосибирской области ввели масочный режим
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 27 апреля, подписал постановление, согласно которому жителям региона рекомендовано соблюдать масочный режим в общественном транспорте и такси, на станциях и остановках общественного транспорта, а также при посещении аптек, магазинов и других организаций, связанных с оказанием услуг (например, парикмахерских).
ЧС-ИНФО вчера в 09:34
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
Вильфанд спрогнозировал рекордно жаркий год
Деловое.ТВ вчера в 02:37
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Экономика
Сроки уплаты взносов и налогов снова откорректировали
Напомним, что ранее микропредприятиям, относящимся к отраслям в наибольшей степени пострадавшим от эпидемии коронавируса, была предоставлена отсрочка по уплате страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц: - за период март - май 2020 года - на 6 месяцев; - за период июнь - июль 2020 года - на 4 месяца.
Главная книга вчера в 06:08
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ вчера в 16:48
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Политика
Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу
Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.
Lenta.ru 00:45
Гаджеты
В России открылся предзаказ на смартфон Nokia 5.3
Актуальные Новости вчера в 11:14
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 26 апреля в 20:33
Экономика
Банки подсчитали, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии
Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.
Коммерсантъ 00:20
Здоровье
В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
Известия 00:55
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Экономика
ФАС прогнозирует снижение цен на лимоны
На рост цен на лимоны повлияли одновременно сокращение их экспорта до 41% и увеличение цены импортерами до 57,7%, а также ситуация распространением недостоверной информации о лечебных свойствах лимонов в отношении COVID-19.
БМ24 вчера в 04:03
Общество
СМИ узнали о планах ввести регистрацию смартфонов с 2021 года
В России с 1 июля 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру, или IMEI.
РБК 00:43
Происшествия
В Кузбассе умер второй пациент с COVID-19
Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции умер в Кузбассе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Авто
Редкие багги «Бора» и «Сержант» от «АвтоВАЗа» показали в Сети
В 1994 году рабочую версию концепта багги "Бора" показали на выставке в Великобритании, а уже через год на соревнованиях в ОАЭ в Аравийской пустыне продемонстрировали и тестировачный прототип транспортного средства.
Car.ru вчера в 12:37
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом, Денис Проценко рассказал о ситуации с выплатами медицинскому персоналу.
RT на русском вчера в 06:42
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru вчера в 10:19
Общество
Валуев ответил футболисту Фролову, раскритиковавшему правительство
Чемпионат вчера в 12:43
Здоровье
Эксперт объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.
РИА Новости вчера в 09:43
Здоровье
В Москве под наблюдением находятся 20 тысяч пациентов с ОРВИ
На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.
Известия 00:33
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru вчера в 04:32
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Политика
Трамп прокомментировал возможность переноса выборов президента США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «никогда даже не думал» об изменении даты предстоящих выборов президента США — 3 ноября.
RT на русском вчера в 21:59