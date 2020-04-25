Финансы

Интермонитор.руИнтермонитор.руЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

24 апреля 2020 Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%, понизив ее на 50 базисных пункта, сообщает регулятор. Это было третье заседание совета директоров Банка России в 2020 году по ключевой ставке.
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Центробанк снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов

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В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом

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