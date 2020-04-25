Финансы
Интермонитор.руЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
24 апреля 2020 Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%, понизив ее на 50 базисных пункта, сообщает регулятор. Это было третье заседание совета директоров Банка России в 2020 году по ключевой ставке.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
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«Формула-1» планирует начать сезон в июле без зрителей
Проведение Гран-при России в Сочи намечено на 27 сентября, пока об отмене или переносе этапа речи не идёт.
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