Финансы
РИА ВоронежЦентробанк РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Центробанк РФ снизил на 0,25 базисных пункта ключевую ставку – до 6% годовых. Новое значение вступит в силу с понедельника, 10 февраля, следует из информации, опубликованной на официальном сайте ЦБ.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъвчера в 14:58
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Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену
Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
Общество
Власти Китая дали временное название коронавирусу
Отмечается, что пневмония, вызванная новым коронавирусом, получила временно название NCP, что расшифровывается, как Novel Coronavirus Pneumonia.
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Единоборства
Александр Емельяненко и Исмаилов провели дуэль взглядов
В Москве прошла пресс-конференция перед поединком между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Она завершилась битвой взглядов.
Шоу-бизнес
Пригожин показал Валерию в домашнем халате и без макияжа
Продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в соцсети опубликовал видео, на котором его супруга Валерия в домашнем халате и без макияжа играет на фортепиано.
Политика
Украина упростила пересечение границы с Крымом для детей
С воскресенья для детей 14–16 лет упрощается процедура пересечения границы с Крымом, сообщила министр Украины по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.
Наука
Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет
Армия и оружие
Анкара смирилась с потерей Идлиба в Сирии
Военный эксперт Борис Рожин в интервью ФАН рассказал, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган смирился с потерей сирийской провинции Идлиб и хочет уменьшить последствия катастрофы, постигшей боевиков в Сирии.
Космос
Астрономы пока не могут найти утечку излучения Хокинга из чёрных дыр
В конце 2019 года астрофизики провели исследование данных гравитационных волн из GW 150914 и не нашли никаких признаков излучения Хокинга.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Общество
Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь
Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
Хоккей
Кудашов объяснил поражение от сборной Швеции детскими ошибками
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов назвал главные ошибки российских хоккеистов в матче с командой из Швеции в рамках третьего этапа на Евротуре Beijer 2020 в Стокгольме.
Гаджеты
Ноутбуки VAIO SX12 и SX14 с процессорами Intel 10 поколения появились в продаже
Обновленные бизнес-ноутбуки VAIO SX12 и SX14 с процессорами Intel 10-го поколения появились в продаже.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак послала Ивана Урганта
Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.
Культура
127 лет назад 9 февраля День рождения стриптиза
В известном парижском кабаре Мулен Руж 9 февраля 1893 года одна из танцовщиц под сценическим псевдонимом Мона позволила себе вольность и сбросила с себя всю одежду во время танца.
Киберспорт
Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Наука
«„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать»
Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.
Армия и оружие
Пассажирский лайнер едва не был сбит при атаке ВВС Израиля по Сирии
Политика
«Новороссия была бы», - Сатановский заявил, что Украина в случае войны с Россией превратится в Эфиопию
Евгений Сатановский призвал украинских политиков не задумываться о войне с Россией, иначе от Украины мало что останется.
Наука
В одном из самых древних городов мира ученые обнаружили уникальную находку
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.