с чего всё началось

Центробанк РФ снизил на 0,25 базисных пункта ключевую ставку – до 6% годовых. Новое значение вступит в силу с понедельника, 10 февраля, следует из информации, опубликованной на официальном сайте ЦБ.

Политика Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.

Шоу-бизнес Пригожин показал Валерию в домашнем халате и без макияжа Продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в соцсети опубликовал видео, на котором его супруга Валерия в домашнем халате и без макияжа играет на фортепиано.

Политика Украина упростила пересечение границы с Крымом для детей С воскресенья для детей 14–16 лет упрощается процедура пересечения границы с Крымом, сообщила министр Украины по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Армия и оружие Анкара смирилась с потерей Идлиба в Сирии Военный эксперт Борис Рожин в интервью ФАН рассказал, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган смирился с потерей сирийской провинции Идлиб и хочет уменьшить последствия катастрофы, постигшей боевиков в Сирии.

Общество Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.

Хоккей Кудашов объяснил поражение от сборной Швеции детскими ошибками Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов назвал главные ошибки российских хоккеистов в матче с командой из Швеции в рамках третьего этапа на Евротуре Beijer 2020 в Стокгольме.

Шоу-бизнес Ксения Собчак послала Ивана Урганта Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.

Культура 127 лет назад 9 февраля День рождения стриптиза В известном парижском кабаре Мулен Руж 9 февраля 1893 года одна из танцовщиц под сценическим псевдонимом Мона позволила себе вольность и сбросила с себя всю одежду во время танца.