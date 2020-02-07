Финансы

РИА ВоронежРИА ВоронежЦентробанк РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Центробанк РФ снизил на 0,25 базисных пункта ключевую ставку – до 6% годовых. Новое значение вступит в силу с понедельника, 10 февраля, следует из информации, опубликованной на официальном сайте ЦБ.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
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