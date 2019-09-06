Финансы

СаминвесторСаминвесторЦентробанк РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых

Сегодня, 6 сентября 2019 года, совет директоров Центробанка РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. Совет директоров ЦБ снижает ключевую ставку третье заседание подряд.
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Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых

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«Каро» откроет в своих кинотеатрах магазины с комиксами

Sostav.ru 02:55
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Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
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В России вырастут детские пособия

По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
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Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации.
Коммерсантъ вчера в 18:41
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Это просто космос какой-то: как Москва гуляла на День города

Москва празднует День города — 872 года со дня основания.
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Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области

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British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
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Общество

В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Происшествия

Дальше было еще страшнее: 20 лет теракту на улице Гурьянова

Подрыв жилых домов на улице Гурьянова в первые дни сентября 1999 года стал переломным для массового сознания россиян.
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Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце

UfacityNews.ru вчера в 13:37
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Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ

Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ".
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На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
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Надаль обыграл Медведева в финале US Open

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Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса

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В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
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Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
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"Единая Россия" остается ведущей политической силой, заявил ее лидер Дмитрий Медведев.
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Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
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Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США

Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
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Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

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