Экономика

Телекомпания АфонтовоТелекомпания АфонтовоЦентробанк РФ снова снизил ключевую ставку

Добавим, с начала года это уже четвёртое понижение ставки, в сумме на 1,25%.
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ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%

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ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами

РИА Новости27 октября в 01:00
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Посольство Израиля в России приостановило работу

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Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
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Налоговый режим для самозанятых распространят на другие регионы

«В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться», — пояснил Медведева.
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Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
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Общество

Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости

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Музыка

Первый международный музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдет в Москве

Первый международный музыкальный фестиваль «Зарядье», который возглавит художественный руководитель Валерий Гергиев, пройдет в Москве, сообщили в пресс-службе общественного пространства.
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Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
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Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
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Бур зонда Insight на Марсе частично «вытолкнуло из грунта»

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Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

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Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф.
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«Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.
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Сбежавший из РФ участник протестной акции в Москве арестован заочно

Сбежавший из России участник протестной акции в Москве Айдар Губайдулин арестован заочно.
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RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»

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Необычную находку обнаружили члены экипажа тральщика Балтийского флота "Александр Обухов" во время учений по поиску мин. Это затонувший объект, предположительно, подводная лодка.
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Поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств вступили в силу с сегодняшнего дня.
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