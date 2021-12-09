Путин назвал часто неоправданными аресты при предварительном следствии

«Пока суд не пришел к выводу о том, совершено оно (преступление) или нет, конечно, засаживать человека за решетку, в камеру, часто совершенно неоправданно, и, уверяю вас, я полностью с вами согласен», — ответил Путин члену совета Еве Меркачевой.