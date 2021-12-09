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Центробанк РФ сообщил о подключении всех белорусских банков к российскому аналогу SWIFT

К Системе передачи финансовых сообщений ЦБ РФ подключились все белорусские банки, заявил начальник управления департамента национальной платежной системы Банка России Денис Барышков.
Коммерсантъ
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
ПРАЙМ
Представитель Банка России отметил, что в числе подключенных пользователей к системе передачи финансовых сообщений - 38 зарубежных участников из девяти стран.
ТАСС
Тема возможного отключения России от SWIFT возникает каждый раз при обострении противоречий с западными странами.
Интерфакс

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ЦБ РФ: все банки Белоруссии подключены к российской системе передачи финансовых сообщений
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В Банке России заявили, что все белорусские банки подключились к системе передачи сообщений
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Центробанк РФ сообщил о подключении всех белорусских банков к российскому аналогу SWIFT
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