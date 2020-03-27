Коронавирус
Вечерняя МоскваЦентробанк РФ установит официальные курсы валют с 28 марта по 6 апреля
Банк России в пятницу, 27 марта, планирует установить курсы иностранных валют к рублю, которые будут действовать с 28 марта по 6 апреля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Кроме того, Банк России установит учетные цены на драгоценные металлы, сообщает ТАСС.
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Центробанк РФ установит официальные курсы валют с 28 марта по 6 апреля
Вечерняя Москва26 марта в 11:34
Банк России 27 марта установит официальные курсы валют на всю нерабочую неделю
Банки.ру26 марта в 10:32
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Здоровье
Расширен список возможных лекарств для лечения коронавируса
Специалисты расширили список лекарств, которые могут быть использованы для лечения COVID-19, и посоветовали врачам рациональнее относиться к средствам индивидуальной защиты.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса
Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Общество
Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.
Общество
Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились
Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Общество
Врач из Италии обратилась к россиянам: «Это не каникулы, это война»
В эфире передачи «60 минут» врач-реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова обратилась к россиянам и призвала их во что бы то ни стало оставаться дома и не выходить на улицу.
Общество
В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Общество
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Политика
Российские специалисты показали проведение дезинфекции в Италии
Минобороны России опубликовало видео, на котором детально продемонстрирован процесс дезинфекции, которую осуществляют российские военные специалисты в итальянской области Ломбардия.
Здоровье
Жителей Чувашии просят не ходить по больницам в нерабочую неделю
Ведомство просит жителей республики проявить сознательность и максимально исключить внешние контакты и посещение мест скопления людей, сократить выходы на улицу.
Хоккей
Овечкин хочет начать плей-офф Кубка Стэнли, не доигрывая чемпионат
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" и лучший снайпер НХЛ последних лет Александр Овечкин заявил, что хотел бы сразу начать плей-офф, не доигрывая регулярный чемпионат.
Общество
Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками
Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза
Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Трамп подписал закон о выделении $2 трлн на поддержку экономики
Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $2 трлн на поддержку граждан и экономики из-за распространения коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
Рогозин подтвердил назначение экс-главы ПАО «Сухой» Озара своим советником
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что бывший гендиректор компании "Сухой" Игорь Озар в пятницу начал работу в госкорпорации "Роскосмос" в должности его советника.
Общество
Глава ФАС заявил о признаках картельного сговора на рынке гречки
Федеральная антимонопольная служба выявили признаки картельного сговора среди продавцов гречки.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране
Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Общество
В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года
Отмечается, что это более чем в четыре раза выше предыдущего рекордного показателя 1982 года, когда было подано шестьсот девяносто пять тысяч заявок.
Общество
WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса
Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
Армия и оружие
Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии
Местные врачи не справляются с большим объемом работы. Россия направила в Италию технические средства для дезинфекции.
Наука
Ученые: озоновая дыра на южном полюсе стала меньше
Политика
США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро
Политика
Бундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии
Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Общество