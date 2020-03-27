Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЦентробанк РФ установит официальные курсы валют с 28 марта по 6 апреля

Банк России в пятницу, 27 марта, планирует установить курсы иностранных валют к рублю, которые будут действовать с 28 марта по 6 апреля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Кроме того, Банк России установит учетные цены на драгоценные металлы, сообщает ТАСС.
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Центробанк сегодня зафиксировал официальные курсы иностранных валют к рублю

Эхо Москвы01:00

ЦБ РФ зафиксирует курсы валют на всю следующую неделю

Инфо2426 марта в 12:22

ЦБ РФ зафиксирует курсы валют с 28 марта по 6 апреля

Известия26 марта в 11:47

ЦБ зафиксирует официальные курсы иностранных валют с 28 марта по 6 апреля

Авторадио26 марта в 12:20

Центробанк РФ установит официальные курсы валют с 28 марта по 6 апреля

Вечерняя Москва26 марта в 11:34

ЦБ зафиксирует официальные курсы валют на десять дней

News.ru26 марта в 11:31

Банк России 27 марта установит официальные курсы валют на всю нерабочую неделю

Банки.ру26 марта в 10:32
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Здоровье

Расширен список возможных лекарств для лечения коронавируса

Специалисты расширили список лекарств, которые могут быть использованы для лечения COVID-19, и посоветовали врачам рациональнее относиться к средствам индивидуальной защиты.
Газета.Ru вчера в 11:23
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Общество

Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.
НТВ вчера в 05:42
Общество

Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Известия вчера в 18:23
Общество

Врач из Италии обратилась к россиянам: «Это не каникулы, это война»

В эфире передачи «60 минут» врач-реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова обратилась к россиянам и призвала их во что бы то ни стало оставаться дома и не выходить на улицу.
Live24 вчера в 01:18
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 26 марта в 08:08
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России

В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли.
РИА Новости вчера в 14:09
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
Политика

Российские специалисты показали проведение дезинфекции в Италии

Минобороны России опубликовало видео, на котором детально продемонстрирован процесс дезинфекции, которую осуществляют российские военные специалисты в итальянской области Ломбардия.
Известия вчера в 23:01
Здоровье

Жителей Чувашии просят не ходить по больницам в нерабочую неделю

Ведомство просит жителей республики проявить сознательность и максимально исключить внешние контакты и посещение мест скопления людей, сократить выходы на улицу.
Мой город Чебоксары вчера в 04:10
Хоккей

Овечкин хочет начать плей-офф Кубка Стэнли, не доигрывая чемпионат

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" и лучший снайпер НХЛ последних лет Александр Овечкин заявил, что хотел бы сразу начать плей-офф, не доигрывая регулярный чемпионат.
Газета.Ru вчера в 15:35
Общество

Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля.
Вести.Ru вчера в 09:58
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза

Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19.
Городовой вчера в 01:19
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Трамп подписал закон о выделении $2 трлн на поддержку экономики

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $2 трлн на поддержку граждан и экономики из-за распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:27
Армия и оружие

Рогозин подтвердил назначение экс-главы ПАО «Сухой» Озара своим советником

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что бывший гендиректор компании "Сухой" Игорь Озар в пятницу начал работу в госкорпорации "Роскосмос" в должности его советника.
ТАСС 02:38
Общество

Глава ФАС заявил о признаках картельного сговора на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба выявили признаки картельного сговора среди продавцов гречки.
Новая газета вчера в 05:20
Путешествия

Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране

Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Коммерсантъ вчера в 16:46
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM вчера в 03:37
Общество

В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

Отмечается, что это более чем в четыре раза выше предыдущего рекордного показателя 1982 года, когда было подано шестьсот девяносто пять тысяч заявок.
Страна Советов on-line 26 марта в 11:45
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Армия и оружие

Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии

Местные врачи не справляются с большим объемом работы. Россия направила в Италию технические средства для дезинфекции.
Политическая Экспертиза вчера в 07:42
Наука

Ученые: озоновая дыра на южном полюсе стала меньше

Красная весна 26 марта в 15:40
Политика

США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

RT на русском 26 марта в 11:52
Политика

Бундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:15
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru 26 марта в 19:18
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