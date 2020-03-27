Коронавирус
Вечерняя МоскваЦентробанк РФ установит официальные курсы валют с 28 марта по 6 апреля
Банк России в пятницу, 27 марта, планирует установить курсы иностранных валют к рублю, которые будут действовать с 28 марта по 6 апреля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Кроме того, Банк России установит учетные цены на драгоценные металлы, сообщает ТАСС.
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Центробанк РФ установит официальные курсы валют с 28 марта по 6 апреля
Вечерняя Москва26 марта в 11:34
Банк России 27 марта установит официальные курсы валют на всю нерабочую неделю
Банки.ру26 марта в 10:32
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На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
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В результате погибли трое мужчин - водитель и два пассажира Toyota. Также травмированы две пассажирки автобуса.
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В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
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