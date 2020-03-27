Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЦентробанк РФ установит официальные курсы валют с 28 марта по 6 апреля

Банк России в пятницу, 27 марта, планирует установить курсы иностранных валют к рублю, которые будут действовать с 28 марта по 6 апреля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Кроме того, Банк России установит учетные цены на драгоценные металлы, сообщает ТАСС.
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Центробанк РФ установит официальные курсы валют с 28 марта по 6 апреля

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АМИТЕЛ26 марта в 20:49

ЦБ зафиксирует официальные курсы валют на десять дней

News.ru26 марта в 11:31

Банк России 27 марта установит официальные курсы валют на всю нерабочую неделю

Банки.ру26 марта в 10:32
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Общество

Жена премьера Канады сообщила о выздоровлении от коронавируса

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ТАСС 07:55
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В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом

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Российская газета 23:10
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В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
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Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
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«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
РИА Новости 21:30
Общество

Кириенко объявил о старте конкурса для школьников

В России стартовал проект «Большая перемена» для школьников с призовым фондом до одного миллиона рублей.
Lenta.ru 07:54
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Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей

Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Суть событий 08:56
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Синоптик предупредил жителей Москвы о смене погоды уже в выходные

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Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Здоровье

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Медиазона 09:45
Космос

Подведены первые итоги эксперимента японцев с астероидом Рюгу

5 апреля 2019 года японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), приблизившись к астероиду Рюгу, который находится между Землей и Марсом, выпустил по нему "снаряд".
Российская газета 26 марта в 10:12
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
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В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является, посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru 23:19
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Инну Макарову похоронили в Москве на Троекуровском кладбище

В Москве простились с народной артисткой СССР Инной Макаровой. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.
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В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

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Боб Дилан выпустил первую песню за восемь лет. Она об убийстве Кеннеди

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У владельца «Нью-Йорка» диагностирован коронавирус

Владелец «Нью-Йорка» Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус, сообщается в официальном Twitter клуба.
Спорт-Экспресс 23:31
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В ДТП с автобусом в Кузбассе погибли три человека

В результате погибли трое мужчин - водитель и два пассажира Toyota. Также травмированы две пассажирки автобуса.
Газета.Ru 06:02
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«Страшно сказать»: дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна написала подписчикам в инстаграме обращение в связи с ситуацией с коронавирусом.
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В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

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Pravda.Ru 09:47
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В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске 10:20
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В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru 04:32
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