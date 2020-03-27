Банк России в пятницу, 27 марта, планирует установить курсы иностранных валют к рублю, которые будут действовать с 28 марта по 6 апреля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Кроме того, Банк России установит учетные цены на драгоценные металлы, сообщает ТАСС.

Центробанк РФ установит официальные курсы валют с 28 марта по 6 апреля

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