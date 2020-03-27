Коронавирус
Вечерняя МоскваЦентробанк РФ установит официальные курсы валют с 28 марта по 6 апреля
Банк России в пятницу, 27 марта, планирует установить курсы иностранных валют к рублю, которые будут действовать с 28 марта по 6 апреля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Кроме того, Банк России установит учетные цены на драгоценные металлы, сообщает ТАСС.
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Банк России 27 марта установит официальные курсы валют на всю нерабочую неделю
Банки.ру26 марта в 10:32
Центробанк РФ установит официальные курсы валют с 28 марта по 6 апреля
Вечерняя Москва26 марта в 11:34
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В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
Глава Карелии распорядился остановить работу общественного транспорта
Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в республике остановят движение всего общественного транспорта.
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Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
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На официальном сайте управления Роспотребнадзора по Владимирской области появилась информация о введении дополнительных мер в связи с угрозой завоза и распространения на территории региона нового вида коронавирусной инфекции.
Политика
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Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Экономика
Рецессия в России становится почти неизбежной
Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.
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За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Прибытие поезда с более 700 человек, большая часть из которых – граждане РФ, ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
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Большой театр покажет спектакли онлайн
Общество
США обогнали Китай по количеству заражений коронавирусом
США вышли на первое место по количеству заболеваемости коронавирусом нового типа, там зафиксировали уже 85991 случай заражений, 1300 человек скончались, выздоровели около тысячи человек, по данным Университета Джона Хопкинса.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Общество
Пенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
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Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Общество
Экзамены ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса
Сдача ЕГЭ начнется 8 июня, а сроки ОГЭ для выпускников девятых классов перенесут на 9 июня, сообщает Рособрнадзор.
Происшествия
В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом
В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Наука
Ученые выявили связь между продолжительностью жизни и цветом волос
Учёными из школы клинической медицины при Кембриджском университете была обнаружена взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни человека.
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Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Экономика
Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»
Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2".
Общество
Банки уведомят о причинах блокировки карт россиян
Российские банки и платежные службы расскажут своим клиентам о причинах блокировки карт и электронных кошельков.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Политика
США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро
Кино
Что известно о режиссерской версии «Лиги справедливости»
Происшествия
Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области
Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
Общество
Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии
Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
Политика
Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию
Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.