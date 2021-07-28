Отмечается, что причиной для введения подобной меры стал рост ипотеки с небольшим первым взносом в выдачах на первичном рынке с 24% во втором квартале 2020 года до 45% в первом квартале текущего года, а на вторичном рынке — с 30% до 33%.
"Наиболее вероятный вариант — банки введут или увеличат надбавки к процентным ставкам порядка 0,2-0,5 процентного пункта для заемщиков, которые вносят менее 20 процентов в качестве первого взноса", — предполагает она.
Совет директоров Банка России решил повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом (от 15 до 20%). Речь идёт о кредитах, которые будут выдавать с 1 августа 2021 года.
В случае, если попытка «канониров» заполучить Мэддисона не увенчается успехом, лондонцы сосредоточат своё внимание на проверенном варианте – приглашении Мартина Эдегора из «Реала», информирует Sky Sports.
До сих пор в России работал лишь один лоукостер — «дочка» «Аэрофлота» «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», которая в прошлом году обслужила 9 млн пассажиров, заняв третье место среди крупнейших авиакомпаний (после «Аэрофлота» и S7).