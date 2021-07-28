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Центробанк РФ ужесточит регулирование выдачи ипотеки

Банк России принял решение о повышении надбавки к коэффициентам риска по ипотеке до 50-100 процентных пунктов в соответствии с долговой нагрузкой заемщика.
Аргументы и Факты
Как поясняет Центробанк, повышение надбавок призвано снизить стимулы финансовых организаций наращивать кредитование с помощью выдачи гражданам ипотеки с низким первоначальным взносом.
РИА Новости
Отмечается, что причиной для введения подобной меры стал рост ипотеки с небольшим первым взносом в выдачах на первичном рынке с 24% во втором квартале 2020 года до 45% в первом квартале текущего года, а на вторичном рынке — с 30% до 33%.
Газета.Ru
"Наиболее вероятный вариант — банки введут или увеличат надбавки к процентным ставкам порядка 0,2-0,5 процентного пункта для заемщиков, которые вносят менее 20 процентов в качестве первого взноса", — предполагает она.
РИА Новости

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