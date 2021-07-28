S7 объявила о запуске лоукостера в июле 2022 года

До сих пор в России работал лишь один лоукостер — «дочка» «Аэрофлота» «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», которая в прошлом году обслужила 9 млн пассажиров, заняв третье место среди крупнейших авиакомпаний (после «Аэрофлота» и S7).