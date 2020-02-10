Банк России идет на очередное повышение официальных курсов американской и европейской валют по отношению к рублю. Во вторник, 11 февраля, курс доллара вырастет с 63,472 до 63,778 рубля (+29,8 копейки). Курс евро увеличен регулятором на 19,3 копейки до 69,822 рубля.

Центробанк РФ вновь повышает официальные курсы доллара и евро к рублю

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