Финансы

Единый банкЕдиный банкЦентробанк РФ вновь повышает официальные курсы доллара и евро к рублю

Банк России идет на очередное повышение официальных курсов американской и европейской валют по отношению к рублю. Во вторник, 11 февраля, курс доллара вырастет с 63,472 до 63,778 рубля (+29,8 копейки). Курс евро увеличен регулятором на 19,3 копейки до 69,822 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Официальный курс евро на среду снизился до 69,77 рубля

РИА Новости05:07

Банк России поднял официальный курс доллара, но опустил евро

Росбалт05:35

ЦБ РФ установил курс евро с 12 февраля в размере 69,7684 руб

Финмаркет04:54

Официальный курс доллара на среду вырос до 63,95 рубля

ПРАЙМ04:37

Один подрос, другой просел: ЦБ РФ установил курс доллара и евро

Свободная Пресса04:55

Банк России на 12 февраля понизил курс евро к рублю более чем на 5 копеек до 69.7684 руб., курс доллара США повысил почти на 18 копеек до 63.9490 руб

АК&М05:00

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 12 февраля

Экономика сегодня05:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:36, Ашберн
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК 11:09
Футбол

Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд

Российская газета 12:57
Шоу-бизнес

Модель Оксана Воеводина заразилась в аэропорту неизвестным вирусом

В своем микроблоге Instagram модель Оксана Воеводина сообщила о том, что заразилась неизвестным вирусом в аэропорту.
Дни24 08:43
Шоу-бизнес

Актер из «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет

Стало известно о кончине Рафаэля Коулмэна, ему было всего 25 лет.
Дни24 05:05
Экономика

В Счетной палате оценили влияние коронавируса на экономику России

Распространение коронавируса может оказать негативное влияние на мировую и российскую экономику.
Известия 09 февраля в 14:04
Общество

Полиция начала проверку в отношении Алены Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой.
Москва 24 вчера в 21:05
Общество

ВОЗ дала официальное название коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
Известия 10:16
Здоровье

Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава

Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Аргументы недели вчера в 02:37
Наука

Гемато-энцефалический барьер воссоздали на чипе

Исследователи из Технологического института Джорджии воссоздали физиологию гемато-энцефалического барьера на чипе — наиболее реалистично, чем когда-либо, что позволит более пристально его изучить.
Индикатор 06:00
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

Газета.Ru 07:31
Политика

Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне

Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
РИА Новости 12:05
Футбол

Форвард «Барселоны» Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020

Нападающий «Барселона» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Чемпионат 12:30
Армия и оружие

Турция нанесла удар по позициям сирийской армии

RT на русском вчера в 12:48
Футбол

Шченсны продлил контракт с «Ювентусом»

Сегодня «Ювентус» объявил, что продлил контракт с вратарем Войчехом Шченсны. Новое соглашение 29-летнего поляка рассчитано до 2024 года.
Все про Спорт ру 12:57
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева восстанавливается после операции

Анастасия Макеева перенесла операцию.
ИА InterMedia 03:43
Наука

Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга

Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
ToDay News Ufa вчера в 05:45
Футбол

Тиньков пообещал не смотреть игры «Тинькофф Российская премьер-лига»

Накануне издание Betting Insider сообщило со ссылкой на источник, что «Тинькофф банк» договорился с РПЛ, что станет титульным спонсором лиги со следующего сезона, а сам турнир будет называться «Тинькофф Российская премьер-лига» (сейчас титульный спонсор – «Росгосстрах»).
Ведомости 03:09
Игры

Продюсер Doom Eternal рассказал о пострелизных обновлениях игры

Исполнительный продюсер Doom Eternal Марти Страттон заявил, что разработчики будут активно поддерживать игру после релиза.
CyberSport.ru вчера в 22:53
Здоровье

ФАС помешала попыткам обогатиться на коронавирусе в Москве

Нарушителям выдали предупреждение о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами, а также в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса.
REGNUM 11:59
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
РИА Новости 09 февраля в 03:25
Кино

Появился трейлер второго сезона «Видоизменённого углерода» от Netflix

Netflix опубликовал полноценный трейлер второго сезона «Видоизменённого углерода».
Игромания.ру 11:24
Происшествия

Фигурантам дела «Нового величия» продлили меры пресечения

Люблинский суд Москвы продлил до 17 мая срок содержания под стражей и домашний арест фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК).
Новая газета 13:14
Происшествия

Арестован участник пранка о коронавирусе в метро

Российская газета вчера в 09:55
Наука

Коронавирус: только 20% пассажиров соблюдают правила гигиены

Ирина Зиганшина Исследование, опубликованное международной командой ученых как раз перед вспышкой нового коронавируса, в журнале Risk Analysis, посвящено важности гигиены рук в аэропортах.
Новые Известия 08:21
Гаджеты

Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды

AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Ридус вчера в 10:00
Авто

Опубликованы изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Интернете опубликовали первые изображения модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», которого называют «Русский Прадо».
МедиаПоток 04:42
Армия и оружие

Новая карта Пентагона говорит о наращивании мощи России и Китая

Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны, где Россия и Китай наращивают интенсивность своих морских операций.
Политическая Экспертиза 06:45
Общество

В «Транснефти» оценили забор нефти на НПЗ Белоруссии

Белоруссия начала забор технологической нефти из местных участков магистрального нефтепровода "Дружба" на свои НПЗ.
Газета.Ru 07:21
Армия и оружие

Армия Сирии заявила о готовности ответить на атаки турецких сил

Известия 11:29
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное