Экономика

РЕН ТВРЕН ТВЦентробанк: Реакцию рубля на отставку правительства обсуждать не стоит

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Изменение курса рубля, которое произошло после объявления об отставке правительства РФ, не стоит обсуждений, поскольку инвесторы воспринимают Россию как страну с очень крепкими фундаментальными экономическими показателями, заявил глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов.
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Рубль может негативно воспринять «малоизвестных персон» в правительстве

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Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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