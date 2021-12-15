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Центробанк России начнет тестирование цифрового рубля в январе 2022 года

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Центробанк России запустит тестирование прототипа цифрового рубля уже в январе следующего года.
Экономика сегодня
Цифровой рубль представляет собой закодированную последовательность данных, которая эквивалентна некоему числу рублей.
Известия
Скорее всего, люди будут приобщаться к новой форме валюты неспешно, постепенно открывая для себя, что для тех или иных операций удобнее использовать цифровой рубль.
Известия
Полноценный запуск цифрового рубля произойдет до 2030 года.
Lenta.ru

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