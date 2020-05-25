Финансы
Lenta.ruЦентробанк России не смог помочь российским гражданам
Ранее стало известно, что регулятор остался недоволен тем, как банки предоставляют кредитные каникулы гражданам. Проблемы найдены и в предоставлении некорректных сведений заемщикам, и в попытках навязать собственные, зачастую менее выгодные программы.
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Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Политика
Лукашенко из-за коронавируса стал суеверным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за эпидемии коронавируса стал суеверным.
Утро.ru 08:37
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Общество
Мишустин призвал граждан РФ воздержаться от заграничного отдыха
Москва, 25 мая 2020, 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок.
REGNUM 07:20
Общество
Илону Маску и Граймс пришлось изменить имя сына X Æ A-12
Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, изменили имя своему сыну.
News.ru 06:05
Здоровье
Глава Минздрава заявил о завершении выплат медикам за апрель
Компенсации за апрель медикам, которые работают с COVID-19, выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:46
Общество
Минюст пересмотрел взгляды на «Помощника Москвы»
В апреле 2020 года Минюст предложил обозначить в новом КоАП правило, согласно которому автоматическая фиксация нарушений применяется только без «непосредственного воздействия человека» на «техническое устройство».
Коммерсантъ вчера в 17:52
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
Экономика
России предсказали сильнейший кризис за десятилетие
России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".
Piter.tv 06:15
Баскетбол
Евролига объявила о завершении сезона из-за коронавируса
Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:02
Наука
Китайские ученые испытали вакцину против коронавируса
Разработанная китайскими учеными из компании Sinovac («Синовак») вакцина показала себя безопасной и способной защитить людей от нового коронавируса, сообщает The New York Times.
Фармацевтический вестник 04:44
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Общество
Роспотребнадзор оценил вероятность передачи коронавируса от насекомых
Коронавирус передается воздушно-капельным путем, поэтому риск передачи COVID-19 от насекомого к человеку крайне мал, заявили в Роспотребнадзоре.
Взгляд.ру 07:41
Общество
Доказан хороший способ предотвратить заражение коронавирусом
Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Lenta.ru вчера в 23:30
Кино
Фанаты «Отряда самоубийц» требуют выхода режиссерской версии
Поклонники киновселенной DC требуют от Warner Bros. выпустить режиссерскую версию картины Отряд самоубийц, запустив хэштег в Twitter.
iReactor 07:03
Шоу-бизнес
Дочь опубликовала архивный снимок Ларисы Долиной без косметики
Не секрет, что певица Лариса Долина называет свою дочку Ангелину сокращённо Лина.
Paparazzi.ru вчера в 11:34
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
Общество
Вирусолог объяснил, как действовать при второй волне COVID-19
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн предложил, как действовать общественности и властям в момент появления второй волны новой коронавирусной инфекции в России.
Аргументы недели 06:58
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Общество
Япония отменила режим ЧС, введенный из-за коронавируса
Газета.Ru 05:13
Происшествия
В Курганской области умер первый пациент с коронавирусом
В инфекционном госпитале Кургана скончалась пациентка, у которой был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ Челябинск 08:26
Армия и оружие
Корабли НАТО в Баренцевом море столкнулись с неразрешимой проблемой
Сообщается, что во время маневров вблизи российских границ боевые корабли стран альянса столкнулись с проблемой сильнейшего обледенения.
Военное дело вчера в 12:09
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
Армия и оружие
Донбасс сегодня: местные жители выгоняют военных из сел, комбриги ВСУ разворовывают армию
Местные жители выгнали из своего села съемочную группу штаба ООС. Пьяный солдат ВСУ угодил под колеса военного грузовика.
ФАН вчера в 10:53
Происшествия
В Волгограде задержали зампрокурора
Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26