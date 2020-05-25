Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк России не смог помочь российским гражданам

Ранее стало известно, что регулятор остался недоволен тем, как банки предоставляют кредитные каникулы гражданам. Проблемы найдены и в предоставлении некорректных сведений заемщикам, и в попытках навязать собственные, зачастую менее выгодные программы.
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Банки не стали занимать у ЦБ ₽500 млрд по новому антикризисному механизму

РБК05:47

ЦБ прокомментировал отсутствие заявок банков на долгосрочном аукционе репо

Rambler News Service07:46

Аукцион репо на один месяц, проведенный 25 мая, признан несостоявшимся

ТАСС07:08

Деньги не нужны: первый месячный аукцион репо от ЦБ завершился неудачей

Вести.Ru07:22

Центробанк России не смог помочь российским гражданам

Lenta.ru08:32

ЦБ: несостоявшийся месячный аукцион РЕПО подтверждает достаточную ликвидность у банков

ПРАЙМ07:22

Первый месячный аукцион РЕПО не состоялся из-за отсутствия заявок

Интерфакс05:04
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Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
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Политика

Лукашенко из-за коронавируса стал суеверным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за эпидемии коронавируса стал суеверным.
Утро.ru 08:37
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Общество

Мишустин призвал граждан РФ воздержаться от заграничного отдыха

Москва, 25 мая 2020, 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок.
REGNUM 07:20
1,3K
Общество

Илону Маску и Граймс пришлось изменить имя сына X Æ A-12

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, изменили имя своему сыну.
News.ru 06:05
1
Происшествия

В Мурманской области обнаружили труп ребенка

REGNUM 08:13
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Здоровье

Глава Минздрава заявил о завершении выплат медикам за апрель

Компенсации за апрель медикам, которые работают с COVID-19, выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:46
Общество

Минюст пересмотрел взгляды на «Помощника Москвы»

В апреле 2020 года Минюст предложил обозначить в новом КоАП правило, согласно которому автоматическая фиксация нарушений применяется только без «непосредственного воздействия человека» на «техническое устройство».
Коммерсантъ вчера в 17:52
3
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
1,1K
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
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Экономика

России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".
Piter.tv 06:15
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Баскетбол

Евролига объявила о завершении сезона из-за коронавируса

Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:02
Наука

Китайские ученые испытали вакцину против коронавируса

Разработанная китайскими учеными из компании Sinovac («Синовак») вакцина показала себя безопасной и способной защитить людей от нового коронавируса, сообщает The New York Times.
Фармацевтический вестник 04:44
3
Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
8
Общество

Роспотребнадзор оценил вероятность передачи коронавируса от насекомых

Коронавирус передается воздушно-капельным путем, поэтому риск передачи COVID-19 от насекомого к человеку крайне мал, заявили в Роспотребнадзоре.
Взгляд.ру 07:41
Общество

Доказан хороший способ предотвратить заражение коронавирусом

Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Lenta.ru вчера в 23:30
38
Кино

Фанаты «Отряда самоубийц» требуют выхода режиссерской версии

Поклонники киновселенной DC требуют от Warner Bros. выпустить режиссерскую версию картины Отряд самоубийц, запустив хэштег в Twitter.
iReactor 07:03
Шоу-бизнес

Дочь опубликовала архивный снимок Ларисы Долиной без косметики

Не секрет, что певица Лариса Долина называет свою дочку Ангелину сокращённо Лина.
Paparazzi.ru вчера в 11:34
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
9
Общество

Вирусолог объяснил, как действовать при второй волне COVID-19

Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн предложил, как действовать общественности и властям в момент появления второй волны новой коронавирусной инфекции в России.
Аргументы недели 06:58
Происшествия

В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
234
Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
95
Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
13
Общество

Япония отменила режим ЧС, введенный из-за коронавируса

Газета.Ru 05:13
13
Происшествия

В Курганской области умер первый пациент с коронавирусом

В инфекционном госпитале Кургана скончалась пациентка, у которой был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ Челябинск 08:26
2
Армия и оружие

Корабли НАТО в Баренцевом море столкнулись с неразрешимой проблемой

Сообщается, что во время маневров вблизи российских границ боевые корабли стран альянса столкнулись с проблемой сильнейшего обледенения.
Военное дело вчера в 12:09
99
Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
319
Армия и оружие

Донбасс сегодня: местные жители выгоняют военных из сел, комбриги ВСУ разворовывают армию

Местные жители выгнали из своего села съемочную группу штаба ООС. Пьяный солдат ВСУ угодил под колеса военного грузовика.
ФАН вчера в 10:53
Происшествия

В Волгограде задержали зампрокурора

Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26
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Космос

Российский космический мусор приняли за метеоритный дождь

Lenta.ru 03:19
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