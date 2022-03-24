Lenta.ruЦентробанк России определил порядок работы Московской биржи 25 мартаРоссийский Центробанк определил порядок работы Московской биржи в пятницу, 25 марта.Lenta.ruОткроются торги российскими евробондами, корпоративными облигациями и акциями вне индекса IMOEX в режиме переговорных сделок.Lenta.ruТорги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской биржи, будут проводиться в период с 10.00 до 14.00 мск в обычном режиме.ПРАЙМРежим работы Московской биржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.ПРАЙМЧитать далееСвернутьРамблерРамблерРБК ИнвестицииЭкономика сегодняГлас НародаНовая газетаИА Красная ВеснаПодробнее о событииЦентробанк России определил порядок работы Московской биржи 25 мартаLenta.ru10:32Центробанк решил провести торги по ОФЗ 22 мартаЭкономика сегодня21 марта в 17:52Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 25 марта 2022 года в следующем режимеКМВ Новости10:00Московская биржа определила регламент торгов 24 мартаFinam.Ruвчера в 14:05Режим работы Московской Биржи на завтра, 23 мартаГлас Народа22 марта в 14:32ЦБ решил провести торги облигациями 22 марта на МосбиржеРамблер22 марта в 04:18Торги акциями на Мосбирже будут проходить в сокращенном режимеT2410:30Показать ещёОценить11Поделиться