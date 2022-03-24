Будьте в Плюсе

Центробанк России определил порядок работы Московской биржи 25 марта

Российский Центробанк определил порядок работы Московской биржи в пятницу, 25 марта.
Lenta.ru
Откроются торги российскими евробондами, корпоративными облигациями и акциями вне индекса IMOEX в режиме переговорных сделок.
Lenta.ru
Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской биржи, будут проводиться в период с 10.00 до 14.00 мск в обычном режиме.
ПРАЙМ
Режим работы Московской биржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Центробанк России определил порядок работы Московской биржи 25 марта
Lenta.ru10:32
Центробанк решил провести торги по ОФЗ 22 марта
Экономика сегодня21 марта в 17:52
Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 25 марта 2022 года в следующем режиме
КМВ Новости10:00
Московская биржа определила регламент торгов 24 марта
Finam.Ruвчера в 14:05
Режим работы Московской Биржи на завтра, 23 марта
Глас Народа22 марта в 14:32
ЦБ решил провести торги облигациями 22 марта на Мосбирже
Рамблер22 марта в 04:18
Торги акциями на Мосбирже будут проходить в сокращенном режиме
T2410:30

Интересное

Глава Чечни Кадыров заявил об освобождении здания администрации Мариуполя

Силовики из Чечни освободили здание администрации Мариуполя, сообщил Рамзан Кадыров.
РИА Новости12:14

Премьер-министр Словении Янша заявил об отказе Европы платить за российский газ в рублях

Европа откажется платить за газ в рублях, заявил премьер Словении Янез Янша. Его слова приводит Reuters.
Lenta.ru12:12

МО РФ: националисты расстреляли черниговцев за просьбы дать им возможность покинуть город

Националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за просьбу о выходе из города в безопасные районы.
ТАСС14:33

Лидеры стран G7 заявили, что не имеют претензий к народу России

Лидеры стран Группы семи после введения антироссийских санкций заявили об отсутствии претензий к народу России.
Lenta.ru15:47

Фестиваль «Кинотавр» отменили в 2022 году

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проводится с 1990 года. В этом году он должен был пройти в Сочи с 13 по 20 сентября.
Культуромания09:04

Байден заявил, что ему повезет, если в выборах президента США будет участвовать Трамп

Президент США Джо Байден оценил возможное участие своего оппонента и экс-лидера страны Дональда Трампа в выборах главы американского государства в 2024 году.
Lenta.ru15:57

Секретарь генсовета ЕР Турчак заявил, что Россия восстановит Мариуполь после спецоперации

Пенсии жителей освобожденных территорий Донбасса будут установлены, исходя из стажа, но пока назначаются минимальные, заявил секретарь генсовета партии партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
РИА Новости15:48

Байден заявил, что вопрос территориальных уступок Украины зависит от решений Киева

Украине предстоит решать, на каких условиях будет достигнуто прекращение огня в стране, заявил президент США Джо Байден.
RT на русском15:07

Минобороны: РФ открывает гумкоридор для выхода зарубежных кораблей из портов Украины

Россия с пятницы, 25 марта, откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежный кораблей из портов Украины.
Lenta.ru14:56

Медведев: однополярному миру пришел конец, США больше не хозяева планеты

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
РИА Новости16:11