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Центробанк России определил порядок работы Московской биржи 25 марта

Российский Центробанк определил порядок работы Московской биржи в пятницу, 25 марта.
Lenta.ru
Торги ОФЗ в режиме основных торгов будут проводиться в период с 9:50 до 18:50 (9:50-10:00 - аукцион открытия, 10:00-18:40 - торговый период, 18:40-18:50 - аукцион закрытия), а также с 9:30 до 19:00 в режиме переговорных сделок.
ТАСС
Торги на российском фондовом рынке не проводились с 28 февраля по 21 марта.
Forbes
Режим работы Московской Биржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.
ТАСС

Подробнее о событии

Центробанк России определил порядок работы Московской биржи 25 марта
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