Торги ОФЗ в режиме основных торгов будут проводиться в период с 9:50 до 18:50 (9:50-10:00 - аукцион открытия, 10:00-18:40 - торговый период, 18:40-18:50 - аукцион закрытия), а также с 9:30 до 19:00 в режиме переговорных сделок.