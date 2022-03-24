Торги ОФЗ в режиме основных торгов будут проводиться в период с 9:50 до 18:50 (9:50-10:00 - аукцион открытия, 10:00-18:40 - торговый период, 18:40-18:50 - аукцион закрытия), а также с 9:30 до 19:00 в режиме переговорных сделок.
Власти Великобритании ввели против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики санкции из-за приписываемой причастности к кибератаке на нефтехимический завод в Саудовской Аравии в 2017 году.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram о том, что чеченские силовики взяли под контроль Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной "Азовстали".
"Беленая целлюлоза используется в качестве сырья для производства бумаги, поэтому новый метод ее получения, предложенный специалистами из Черноголовки, особенно актуален в условиях осложнения поставок из-за рубежа", – приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.