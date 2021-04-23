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Центробанк России отозвал лицензию у пермского Проинвестбанка

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Профессиональный инвестиционный банк» (Проинвестбанк, рег. №784, город Пермь).
REGNUM
По данным регулятора, финансовая организация не исполняла законы в сфере банковской деятельности, а также нормативные акты Банка России.
BFM.ru
В связи с этим ЦБ на протяжении года неоднократно применял к Проинвестбанку меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.
РИА Новости
Банк является участником системы страхования вкладов.
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Подробнее о событии

ЦБ отозвал лицензию у пермского «Проинвестбанка»

59.ru01:05

В Проинвестбанке остались мои деньги. Что делать вкладчикам и заемщикам

Properm.ru01:59

ЦБ отозвал лицензию у «Проинвестбанка»

Life.ru23:41

ЦБ отозвал лицензию у Профессионального инвестиционного банка

РБК00:26

ЦБ отозвал лицензию у Проинвестбанка

РИА Новости23:57

ЦБ отозвал лицензию у Профессионального инвестиционного банка

ТАСС00:58

Центробанк отозвал лицензию у Профессионального инвестиционного банка

РЕН ТВ23:38
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ТАССвчера в 03:05