Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов населения на 3% в 2021 году

Минэкономразвития РФ прогнозирует увеличение реальных доходов россиян на 3% в 2021 году, рост на 2,4% - в 2022 году и на 2,5% - в 2023 году, следует из обновленного прогноза социально-экономического развития России (есть в распоряжении ТАСС).