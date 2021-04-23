Центробанк России отозвал лицензию у пермского Проинвестбанка
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Профессиональный инвестиционный банк» (Проинвестбанк, рег. №784, город Пермь).
По данным регулятора, финансовая организация не исполняла законы в сфере банковской деятельности, а также нормативные акты Банка России.
В связи с этим ЦБ на протяжении года неоднократно применял к Проинвестбанку меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.