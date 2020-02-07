с чего всё началось

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.

Энергетика Надолго ли нам хватит нефти и газа? Прогнозные ресурсы, которые пока не разведаны, ещё выше: газа – ещё на 260 лет, нефти и газового конденсата – ещё на 70 лет.

Происшествия В Нью-Джерси проверят пассажиров круизного лайнера из-за коронавируса В американском штате Нью-Джерси местные власти проверят пассажиров круизного лайнера, который пришвартовался в порту Бейонн, в связи с возможным заражением некоторых пассажиров коронавирусом.

Экономика Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Политика Американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя. Об этом сообщает The Washington Post.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Гаджеты Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.

Политика Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти» Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.

Авто Новые автомобили дорожают из-за налога, утильсбора и льгот В сегменте легких коммерческих автомобилей зафиксирован еще более быстрый рост — локализованные модели прибавили сразу 10,4%. Грузовики российского производства также дорожали быстрее импорта, а в среднем новый грузовик к концу 2019 года подорожал на 8,2%. Ряд автомобильных экспертов не согласились с такой оценкой ситуации, посчитав ее несколько завышенной.

Общество Шести российским актерам запретили въезд на Украину Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.

Политика Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии.

Наука Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.

Единоборства Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем 3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

Шоу-бизнес Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.

Экономика Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.