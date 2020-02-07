Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
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Еще одно снижение ставки и перспективы «Яндекса»: 5 важных событий недели

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Газета.Ru07:21

Центробанк вновь понизил ключевую ставку

ИА БанкИнформСервис05:35
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Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС

Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
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В Нью-Джерси проверят пассажиров круизного лайнера из-за коронавируса

В американском штате Нью-Джерси местные власти проверят пассажиров круизного лайнера, который пришвартовался в порту Бейонн, в связи с возможным заражением некоторых пассажиров коронавирусом.
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Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 20

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Сегодня, 7 февраля, в результате жесткой посадки вертолета под Лаишево в Татарстане погиб депутат Государственной Думы VII созыва от Нижнекамского избирательного округа РТ Айрат Хайруллин.
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Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
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Учительница из Приморья матом объяснила детям правила русского языка

В Уссурийске учительница школы №14 объяснила детям правила русского языка на примере нецензурной фразы.
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Политика

Американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя. Об этом сообщает The Washington Post.
Piter.tv 07:10
Политика

На Среднем Урале нашли подводные камни для голосования по Конституции

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале предложили провести голосование по поправкам в Конституцию до их утверждения президентом.
REGNUM 05 февраля в 22:43
Спорт

Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида

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Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Политика

Бывший замглавы правительства Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Алексей Гордеев займет должность заместителя председателя Госдумы, сообщает «РБК».
Моя Москва.онлайн 03:06
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Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone

По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
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В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

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Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
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Новые автомобили дорожают из-за налога, утильсбора и льгот

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Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

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Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
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Общество

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.
Piter.tv 04:59
Политика

Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии.
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Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
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Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса

Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
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Смолов рассказал о различии между Примерой и РПЛ

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Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
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Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
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Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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В России создают телескоп для поиска инопланетян

В России начались разработки нового телескопа для обнаружения сигналов других цивилизаций.
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Сбой произошел в работе Twitter

Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе соцсети Twitter.
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