Финансы
Lenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку
В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъ14:58
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Энергетика
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Прогнозные ресурсы, которые пока не разведаны, ещё выше: газа – ещё на 260 лет, нефти и газового конденсата – ещё на 70 лет.
Политика
Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Происшествия
В Нью-Джерси проверят пассажиров круизного лайнера из-за коронавируса
В американском штате Нью-Джерси местные власти проверят пассажиров круизного лайнера, который пришвартовался в порту Бейонн, в связи с возможным заражением некоторых пассажиров коронавирусом.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 20
20 пассажиров круизного судна Diamond Princess госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает Kyodo со ссылкой на Минздрав Японии.
Общество
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Кем он был для России и Татарстана
Сегодня, 7 февраля, в результате жесткой посадки вертолета под Лаишево в Татарстане погиб депутат Государственной Думы VII созыва от Нижнекамского избирательного округа РТ Айрат Хайруллин.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа
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Учительница из Приморья матом объяснила детям правила русского языка
В Уссурийске учительница школы №14 объяснила детям правила русского языка на примере нецензурной фразы.
Политика
Американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя
В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя. Об этом сообщает The Washington Post.
Политика
На Среднем Урале нашли подводные камни для голосования по Конституции
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале предложили провести голосование по поправкам в Конституцию до их утверждения президентом.
Спорт
Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Политика
Бывший замглавы правительства Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Алексей Гордеев займет должность заместителя председателя Госдумы, сообщает «РБК».
Гаджеты
Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone
По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
Политика
Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
Авто
Новые автомобили дорожают из-за налога, утильсбора и льгот
В сегменте легких коммерческих автомобилей зафиксирован еще более быстрый рост — локализованные модели прибавили сразу 10,4%. Грузовики российского производства также дорожали быстрее импорта, а в среднем новый грузовик к концу 2019 года подорожал на 8,2%. Ряд автомобильных экспертов не согласились с такой оценкой ситуации, посчитав ее несколько завышенной.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Общество
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.
Политика
Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Наука
Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса
Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Футбол
Смолов рассказал о различии между Примерой и РПЛ
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Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Космос
В России создают телескоп для поиска инопланетян
В России начались разработки нового телескопа для обнаружения сигналов других цивилизаций.
Интернет
Сбой произошел в работе Twitter
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе соцсети Twitter.