с чего всё началось

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.

Экономика Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.

Авто Автомобили Kia подорожали в России Компания KIA подняла цены на свои автомобили в России на 10−50 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта "Цена Авто".

Политика Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.

Политика Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.

Авто АвтоВАЗ приостановит производство на два дня Отечественный автопроизводитель приостановит производство на одной из сборочных линий 7 и 8 февраля.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Здоровье Онкологи заработали 100 миллионов на чужом горе, воруя жизненно важные лекарства Сколотили многомиллионное состояние на воровстве и последующей перепродаже лекарств для онкобольных — в Москве задержали четырех врачей из онкодиспансера, которые подделывали документы, коробками выносили жизненно важные для пациентов препараты, а затем реализовывали через аптеки и подставных дистрибьюторов в других регионах.