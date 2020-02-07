с чего всё началось

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.

Шоу-бизнес Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.

Здоровье Число жертв коронавируса превысило 800 человек Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились уже 37,5 тысяч человек.

Происшествия Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Кино «Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.

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Общество Скорость распространения коронавируса замедлилась Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).

Политика В Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы Внеочередные выборы в Милли меджлис (однопалатный парламент) пройдут в воскресенье в Азербайджане - на девять месяцев раньше, чем по закону.