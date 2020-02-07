с чего всё началось

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.

Авто В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.

Общество ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Общество Владимир Путин подписал закон о патентах для фермеров Владимир Путин подписал закон о патентах для фермеров. Для них вводится особое налогообложение в сфере животноводства и растениеводства.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов забрал жену и дочку из роддома Анастасию поддерживала ее мама. Спустя 3 дня после появления малышки на свет Тарасову выписали из роддома, откуда ее забрал муж.