Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
Читать в источнике
Комментировать878
с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
Коммерсантъвчера в 14:58

Подробнее о событии

Райффайзенбанк меняет ставки по накопительным счетам с 18 февраля 2020 года

SIA.ruвчера в 13:03

Китайский «черный лебедь» не сбил голубиного настроя Банка России

ПРАЙМвчера в 12:45

Центробанк РФ впервые в 2020 году понижает ключевую ставку

Единый банквчера в 09:16

Еще одно снижение ставки и перспективы «Яндекса»: 5 важных событий недели

РБКвчера в 11:43

Набиуллина отметила высокую вероятность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

ТАССвчера в 08:06

Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Эхо Москвывчера в 10:24

ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Газета.Ruвчера в 07:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
Политика

Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане

РИА Новости 07:17
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:55
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс 01:45
Общество

ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 06:48
Общество

Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
ТАСС 06:01
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

РИА Новости 07:24
Политика

Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
RT на русском 06:17
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Составлен перечень фильмов и шоу, который запрещен по требованию властей разных стран.
ToDay News Ufa 01:58
Шоу-бизнес

Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью

Отец известной российской певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь, находясь в коме, плакала за несколько дней до смерти.
Народные новости вчера в 18:10
Общество

Владимир Путин подписал закон о патентах для фермеров

Владимир Путин подписал закон о патентах для фермеров. Для них вводится особое налогообложение в сфере животноводства и растениеводства.
Piter.tv вчера в 05:16
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Общество

Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА".
Газета.Ru 05:39
Экономика

РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год

Интерфакс вчера в 14:08
Культура

Российская певица выступит на «Оскаре»

Анна Бутурлина, озвучивавшая мультфильм «Холодное сердце-2», исполнит песню из этой анимационной ленты «Вновь за горизонт».
Орфей 03:24
Космос

SpaceX планирует запустить Starship на высоту 20 км

Хайтек+ 05 февраля в 04:37
Биатлон

Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU

ProstoProSport 07:37
Биатлон

В сборной Италии прокомментировали конфликт между Виттоцци и Вирер

Чемпионат 01:54
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал жену и дочку из роддома

Анастасию поддерживала ее мама. Спустя 3 дня после появления малышки на свет Тарасову выписали из роддома, откуда ее забрал муж.
Woman.ru 05:39
Общество

В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

Вести.Ru вчера в 23:53
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Московский Комсомолец 05:13
Экономика

В Амурской области наказали бизнесменов за спекуляцию на овощах

Амур.инфо вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество

Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Lenta.ru 05:15
Происшествия

В Таиланде военнослужащий открыл стрельбу

РБК 07:33
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета 06 февраля в 10:36
Происшествия

В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка

Под лед провалились мальчик 2015 года рождения и девочка 2015 года рождения. До прибытия спасателей детей извлекли из-подо льда очевидцы.
РБК 05:26
Общество

В Ухане от коронавируса умерли первые иностранные граждане

РБК 00:19
Культура

Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате

Российская газета 05 февраля в 10:44
Армия и оружие

Турецкая армия перебрасывает новые силы в Сирию

Командование Сирийской арабской армии (САА, официальное название вооруженных сил Сирии) обвинило Турцию в вводе дополнительных войск в провинцию Идлиб.
Ведомости 06 февраля в 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное