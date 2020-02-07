Финансы
Lenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку
В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
Читать в источнике
Оценить901
с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъвчера в 14:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Политика
Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
Авто
Начались продажи недорогого кроссовера Volkswagen Jetta VS7
Новинка создавалась на платформе от Skoda Karoq. Трехрядный кроссовер предлагается по цене от 111 800 юаней или чуть 990 000 рублей.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак послала Ивана Урганта
Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Хоккей
Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ
Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе
По уточненным данным, 21 человек пострадал, 17 были убиты. Еще 16 граждан военнослужащий продолжает удерживать в заложниках.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Общество
Скорость распространения коронавируса замедлилась
Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).
Общество
200 человек заразились норовирусом после посещения казино в США
Заразились норовирусом порядка 200 человек после посещения местного казино в штате США Луизиана, 8 февраля об этом сообщает телеканал WVUE.
Хоккей
Хоккей. Олимпийская сборная России уступила Словакии
В Попраде подошел к концу товарищеский хоккейный турнир Kaufland Cup. В решающем матче встречались олимпийская сборная России и Словакия.
Армия и оружие
Сирия новости 8 февраля 12.30: 300 турецких военных машин прибыли в Идлиб, САА продвинулась к юго-западу от Алеппо
Происшествия
Причиной столкновений на юге Казахстана стал бытовой конфликт
Причиной массовой драки и беспорядков на юге Казахстана стал бытовой конфликт.
Политика
Российская делегация не долетела до переговоров Путина и Лукашенко
Делегация направлялась на переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Происшествия
СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Футбол
Соболев — о победе на турнире в Катаре: это была главная репетиция
Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу команды в Кубке Матч Премьер.
Происшествия
В Самаре нашли пропавшую школьницу
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре» с песней из «Холодного сердца»
Спорт
Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Армия и оружие
Российский «Лидер» оказался аутсайдером
Проект 23560 (шифр «Лидер») российского атомного эскадренного миноносца оказался аутсайдером, сообщает Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-морских НИИ и КБ.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Происшествия
Житель Сочи больше 10 лет насиловал падчерицу
В Сочи расследуется уголовное дело о сексуальном насилии несовершеннолетний. Подозреваемым является 38-летний житель города.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Политика
Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
Теннис
Александрова вывела Россию вперед в матче с Румынией в Кубке Федерации
Екатерина Александрова нанесла поражение Анне Богдан в третьей игре матча квалификационного раунда Кубка Федерации между Россией и Румынией.