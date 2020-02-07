Финансы

REGNUMREGNUMБанк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых. Следующее заседание Совета директоров состоится 22 марта.
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Банк России вновь понизил ключевую ставку

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Что будет с рублем после заседания Банка России

Российская газетавчера в 22:00

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Рубль ускорил снижение на фоне объявления ЦБ о снижении ключевой ставки

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Банк России может снизить ключевую ставку в шестой раз подряд

Эксперт Северо-Запад04 февраля в 07:00
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Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи

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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

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Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

РИА Новости вчера в 09:55
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В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Общество

Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора

В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 05:22
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Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
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Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Происшествия

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Житель частного сектора в Томске открыл стрельбу из-за того, что при чистке крыши соседней стоматологической клиники на улице Гагарина рабочий сбросил снег на его двор.
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru вчера в 05:54
Общество

Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
Вести.Ru 04:08
Происшествия

В Милане обнаружили тело россиянки

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Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
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Авто

Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana

Французский автопроизводитель опубликовал первые фото обновленного Duster второго поколения, который компания намерена продавать в Бразилии, а так же на других рынках Латинской Америки.
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"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Газета.Ru 05 февраля в 12:25
Политика

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Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
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ФСБ задержала замначальника Генштаба

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Lenta.ru 04:36
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Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область

О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
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Пока Россия достраивала «Турецкий поток», Турция сокращала закупки российского газа.
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Футболисты "Сочи" уступили красноярскому "Енисею" в товарищеском матче на сборе в Турции.
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Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

Второй кассационный суд изменил меру пресечения находившейся на свободе бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, передает корреспондент РБК.
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Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
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За неполные четыре часа обозреватели выявили первую проблему. Смартфон отказался складываться примерно после 27 000 циклов.
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