с чего всё началось

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России обещает и в дальнейшем рассматривать возможность снижения ключевой ставки.

Центробанк начал год со снижения ключевой ставки

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