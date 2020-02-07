Финансы
Форпост Северо-ЗападЦентробанк начал год со снижения ключевой ставки
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России обещает и в дальнейшем рассматривать возможность снижения ключевой ставки.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъвчера в 14:58
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Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом
Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.
Футбол
«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
Здоровье
В Комздраве объяснили госпитализацию вернувшихся из Китая петербуржцев
В комитете здравоохранения объяснили, зачем госпитализируют петербуржцев, вернувшихся из Китая.
Футбол
«Байер» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»
В следующем туре Байер в гостях сыграет против Униона, а Боруссия на своем поле встретится Айнтрахтом.
Космос
На Марсе и спутнике Юпитера существует жизнь
Ученые из Ливерпульского университета Хоуп в Великобритании рассказывают, что жизнь на Марсе и спутнике Юпитера Европе на самом деле есть.
Футбол
«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
Политика
Трамп уволил нескольких человек за показания против него
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Политика
Российский «Лидер» оказался аутсайдером
Проект 23560 (шифр «Лидер») российского атомного эскадренного миноносца оказался аутсайдером, сообщает Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-морских НИИ и КБ.
Кино
Костюм героя Идриса Эльбы в новом «Отряде самоубийц» попал на видео
В сеть выложили видео со съёмочной площадки предстоящего кинокомикса «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна с костюмом супергероя, которого играет Идрис Эльба.
Происшествия
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью
При крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
Экономика
Как Ухань уронил юань. Россияне поверили в сенсационную историю про китайское руководство, обманувшее западный мир при помощи коронавируса
В связи с ситуацией в Ухане юань стал резко падать, но Центральный банк ничего не делал, чтобы поддержать курс юаня.
Футбол
Слуцкий спел перед игроками «Рубина»
Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий блеснул перед своими подопечными певческими данными.
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Политика
В России упростят получение гражданства для иностранцев
В пятницу, 7 февраля, стало известно, что процедуру получения российского гражданства упростят.
Политика
Игоря Ливанова не пустили на Украину
Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.
Здоровье
Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может быть дальтонизм
Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
Спорт
Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Политика
Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
Наука
Отредактированные иммунные клетки выжили и размножились в опухолях
Как сообщает Today News Ufa, авторы работы ввели в раковые образования генетически измененные с помощью технологии CRISPR иммунные клетки.
Авто
Презентован новый внедорожник Cadillac Escalade
Моторная гамма пятого поколения внедорожника теперь состоит из 6,2-литровго V-образного восьмицилиндрового мотора мощностью 426 л.с. Также Escalade получил трёхлитровый 281-сильный дизельный мотор.
Кино
Лауреаты премии «Оскар» будут объявлены в Лос-Анджелесе
Американская академия киноискусств в воскресенье объявит имена новых обладателей премии "Оскар" - одной из самых престижных в мире наград в области кинематографа.
Шоу-бизнес
Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой
Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
Хоккей
Хет-трик Лайне помог «Виннипегу» обыграть «Оттаву»
На арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс», что в Канаде завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз».
Шоу-бизнес
Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца
Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.