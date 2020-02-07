Финансы
Lenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку
В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъвчера в 14:58
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СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров.
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Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
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В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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В Венеции стартовал карнавал «Игра, любовь и безумие»
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Общество
Обвиненного в убийстве ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Напомним, ранее на этой неделе на сайте "Двач" один из пользователей сообщил, что работает медбратом-анестезистом в госпитале для ветеранов, и убивал пациентов, отключая аппараты искусственной вентиляции легких.
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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Министр: Украина может остаться без энергетической инфраструктуры
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Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Политика
Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника
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Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
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Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Авто
Названы главные конкуренты Kia Seltos в России
По мнению представителей ГК «Прагматика», продажи кроссовера Seltos могут составить до 25–30% от общего объема продаж Kia.
Политика
Зеленский встретился с Папой Римским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
Армия и оружие
Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ
Шоу-бизнес
Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона
Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
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Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Происшествия
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Двое детей провалились под лед в Тосненском районе Ленинградской области, один из них погиб.
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Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
Политика
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РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Здоровье
Диетолог назвала главный симптом жировой болезни печени
Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала о главном симптоме жировой болезни печени, а также объяснила, как правильно питаться человеку с таким диагнозом.