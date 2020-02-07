Финансы
Lenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку
В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
Читать в источнике
Оценить821
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Здоровье
В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая
Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич заявила о том, что граждане Китая будут находиться в карантинной зоне под постоянным медицинским контролем.
Экономика
Козак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.
Происшествия
ТАСС: депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
В Татарстане при крушении вертолета под Казанью погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Об этом ТАСС сообщил источник в Госдуме.
Общество
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступит на «Оскаре»
Футбол
Полузащитник «Галатасарая» Беланда отклонил предложение «Рубина»
Хавбек «Галатасарая» Юнес Беланда отказался перейти в «Рубин».
Политика
Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.
Шоу-бизнес
Звезда «Бригады» Екатерина Гусева поделилась фото из «70-х»
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева, которая получила широкую известность благодаря роли супруги Саши Белого из "Бригады", поделилась с подписчиками интригующим фото.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Общество
В Приморье учитель на примере мата объяснял правила русского языка
На видео, которое сняли ученики 10 класса, на уроке русского языка учитель разбирает на доске фразу с нецензурной лексикой.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Политика
Лавров начал рабочий визит в Венесуэлу
В рамках визита запланирована встреча Лаврова с венесуэльским президентом Николасом Мадуро, а также переговоры с исполнительным вице-президентом Дельси Родригес и главой МИД Арреасой.
Культура
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют детали диагноза дочери Любови Успенской
Любовь Успенская утверждает, что её дочь страдает от психологических расстройств.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим из-за ОРВИ и коронавируса
Власти Хабаровска с 10 февраля вводят в городе масочный режим в связи с участившимися случаями ОРВИ, а также для профилактики распространения коронавируса.
Общество
Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен
Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины, Киеве, за 944 тысячи гривен 3 февраля.
Здоровье
От злоупотребления виагрой побочным эффектом может стать дальтонизм
Медики из больницы Дунягоз Адана пришли к выводу, что прием Виагры может привести к дальтонизму.
Здоровье
Порядок медосвидетельствования водителей предложили изменить
Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
Кино
Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»
Политика
Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона
Акция спикера палаты представителей Ненси Пелоси по уничтожению текста речи президента США — нарушение закона, сообщил 7 февраля журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Космос
Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной
Общество
Филиал охраны Минэнерго заказал наклейки «Обама ЧМО»
Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России заказал в рамках госзакупок наклейки на автомобиль с надписью «Обама ЧМО».
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Общество
Врач рассказал допустимое количество дневного сна
По словам доктора, если человек не спит ночью, а затем спит 3-4 часа в течение дня, то потом в результате на следующую ночь сон будет нарушен, и ночная бессонница повторится.
Игры
Авторы Mutant Year Zero: Road to Eden анонсировали тактическую стратегию Corruption 2029
Как и в Mutant Year Zero: Road to Eden, в Corruption 2029 геймплей разделён на исследование окружения (например, чтобы обнаружить выгодную позицию) и тактический бой.
Космос