Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
Коммерсантъ07 февраля в 14:58

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Райффайзенбанк меняет ставки по накопительным счетам с 18 февраля 2020 года

SIA.ru07 февраля в 13:03

Центробанк РФ впервые в 2020 году понижает ключевую ставку

Единый банк07 февраля в 09:16

В Совфеде ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

РИА Новости07 февраля в 06:19

Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 10:24

В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля

ТАСС07 февраля в 08:53

Китайский «черный лебедь» не сбил голубиного настроя Банка России

ПРАЙМ07 февраля в 12:45

В Совфеде спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

Газета.Ru07 февраля в 07:30
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Футбол

Федор Смолов: Карпин и Мостовой оказали большое влияние на меня

Форвард Сельты Федор Смолов высказался о бывших российских легионерах команды Валерии Карпине и Александре Мостовом.
Советский спорт вчера в 02:49
Политика

Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Известия вчера в 22:44
Происшествия

В беспорядках в Казахстане участвовали около тысячи человек

Аргументы и Факты вчера в 14:53
Культура

В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав

На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
Профиль 07 февраля в 09:53
Гаджеты

AMD сегодня начнёт продажи 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X

Рекомендованная стоимость Ryzen Threadripper 3990X составит $3990, что, пожалуй, делает новинку самым дорогим настольным процессором AMD.
3DNews 07 февраля в 04:54
Общество

Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь

ТАСС вчера в 19:40
Происшествия

Количество погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 27 человек

Количество погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 27 человек.
РЕН ТВ 00:14
Политика

Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома

Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.
РБК вчера в 15:30
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
РБК вчера в 06:05
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 07 февраля в 10:48
Технологии

Китайские компании запустят альтернативу Google Play

АБН 06 февраля в 22:11
Политика

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Известия вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко и новорожденную дочь

На кадрах запечатлено, как он забирает супругу и новорожденную дочь из роддома. Также в машине находится их общая дочь Милана.
iReactor вчера в 17:07
Армия и оружие

Двое американских военнослужащих погибли при обстреле в Афганистане

Двое американских военнослужащих погибли в результате обстрела в восточной провинции Афганистана Нангархар.
Известия 00:11
Политика

Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Газета.Ru вчера в 20:37
Игры

Следующая Call of Duty получила окно релиза

CyberSport.ru 06 февраля в 23:42
Политика

Израиль начал составлять карту Западного берега в рамках «сделки века»

Израиль начал составлять карту земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые станут частью государства в соответствии с предлагаемым мирным планом американского лидера Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:02
Общество

Экс-чиновница Хужина представила свое видение скандала с блокадниками

Вечерняя Москва вчера в 12:44
Спорт

Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция), завершилась мужская спринтерская гонка классическим стилем.
Чемпионат вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Продюсер Матвиенко назвал причины смерти солистов «Иванушек»

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы являлись участниками группы «Иванушки Internation».
ФАН 06 февраля в 14:15
Культура

Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

ИнфоСМИ 07 февраля в 12:53
Политика

Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией

«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
RT на русском вчера в 14:07
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня 07 февраля в 09:07
Политика

Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
РИА Новости вчера в 16:59
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК 07 февраля в 08:25
Происшествия

Два человека погибли: в Екатеринбурге такси столкнулось с фурой

В результате аварии погибли два человека. Водитель такси, сообщают очевидцы, скончался на месте, пассажирка – в машине скорой помощи.
Вечерние Ведомости 00:07
Единоборства

Шевченко победила Чукагян и в третий раз защитила титул чемпионки UFC

Представительница Киргизии Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе, победив в бою американку Кэтлин Чукагян.
РИА Новости 00:29
Космос

Найден метод определения космических условий по частице лунной пыли

РИА Новости 07 февраля в 04:39
Общество

Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
РИА Новости вчера в 20:08
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