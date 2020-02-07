Финансы
Lenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку
В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
Читать в источнике
Оценить911
с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъ07 февраля в 14:58
Подробнее о событии
Показать все источники
В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля
ТАСС07 февраля в 08:53
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
Футбол
Федор Смолов: Карпин и Мостовой оказали большое влияние на меня
Форвард Сельты Федор Смолов высказался о бывших российских легионерах команды Валерии Карпине и Александре Мостовом.
Политика
Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Происшествия
В беспорядках в Казахстане участвовали около тысячи человек
Культура
В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав
На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
Гаджеты
AMD сегодня начнёт продажи 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X
Рекомендованная стоимость Ryzen Threadripper 3990X составит $3990, что, пожалуй, делает новинку самым дорогим настольным процессором AMD.
Общество
Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь
Происшествия
Количество погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 27 человек
Количество погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 27 человек.
Политика
Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома
Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Технологии
Китайские компании запустят альтернативу Google Play
Политика
Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев
Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Шоу-бизнес
Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко и новорожденную дочь
На кадрах запечатлено, как он забирает супругу и новорожденную дочь из роддома. Также в машине находится их общая дочь Милана.
Армия и оружие
Двое американских военнослужащих погибли при обстреле в Афганистане
Двое американских военнослужащих погибли в результате обстрела в восточной провинции Афганистана Нангархар.
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Игры
Следующая Call of Duty получила окно релиза
Политика
Израиль начал составлять карту Западного берега в рамках «сделки века»
Израиль начал составлять карту земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые станут частью государства в соответствии с предлагаемым мирным планом американского лидера Дональда Трампа.
Общество
Экс-чиновница Хужина представила свое видение скандала с блокадниками
Спорт
Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция), завершилась мужская спринтерская гонка классическим стилем.
Шоу-бизнес
Продюсер Матвиенко назвал причины смерти солистов «Иванушек»
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы являлись участниками группы «Иванушки Internation».
Культура
Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
Политика
Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией
«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Политика
Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
Происшествия
Два человека погибли: в Екатеринбурге такси столкнулось с фурой
В результате аварии погибли два человека. Водитель такси, сообщают очевидцы, скончался на месте, пассажирка – в машине скорой помощи.
Единоборства
Шевченко победила Чукагян и в третий раз защитила титул чемпионки UFC
Представительница Киргизии Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе, победив в бою американку Кэтлин Чукагян.
Космос
Найден метод определения космических условий по частице лунной пыли
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.