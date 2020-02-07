с чего всё началось

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).

ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд

Космос Япония успешно запустила на орбиту спутник-шпион В воскресенье, 9 февраля, Япония произвела успешный запуск ракеты-носителя H-2A, которая вывела на орбиту спутник Optical 7, предназначенный для сбора разведывательных данных.

Общество Власти Японии доставят лекарства 600 пассажирам Diamond Princess Власти Японии доставят лекарства пассажирам стоящего на карантине в порту Иокагамы круизного лайнера Diamond Princess, заявил глава японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като.

Единоборства Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Политика Валенса высмеял требование Польшей репараций от России Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.

Авто Названы конкуренты Kia Seltos в России Сравнив Seltos с другими представителями сегмента SUV, эксперты назвали его главных конкурентов на российском рынке.

Спорт Чепик: Белоногофф показывает неплохие результаты в брассе Британка Татьяна Белоногофф, которая в настоящий момент меняет спортивное гражданство на российское, показывает неплохие результаты в брассе и тренируется у Ирины Вятчаниной, сообщил РИА Новости главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома 5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.

Политика В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.

Единоборства Келл Брук нокаутировал Марка Делуку На ринге встретились экс-чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе Келл Брук и Марк Делука.