Финансы
ВедомостиЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд
Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъ07 февраля в 14:58
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В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля
ТАСС07 февраля в 08:53
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Происшествия
Президент Казахстана заявил о стабилизации ситуации после беспорядков
В Казахстане стабилизировалась ситуация после массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области в ночь на субботу.
Происшествия
Спецназ ликвидировал устроившего стрельбу в Таиланде
Космос
Япония успешно запустила на орбиту спутник-шпион
В воскресенье, 9 февраля, Япония произвела успешный запуск ракеты-носителя H-2A, которая вывела на орбиту спутник Optical 7, предназначенный для сбора разведывательных данных.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Общество
Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю вакцины от коронавируса
Общество
Власти Японии доставят лекарства 600 пассажирам Diamond Princess
Власти Японии доставят лекарства пассажирам стоящего на карантине в порту Иокагамы круизного лайнера Diamond Princess, заявил глава японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като.
Единоборства
Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Политика
Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Авто
Названы конкуренты Kia Seltos в России
Сравнив Seltos с другими представителями сегмента SUV, эксперты назвали его главных конкурентов на российском рынке.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Культура
Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
Спорт
Чепик: Белоногофф показывает неплохие результаты в брассе
Британка Татьяна Белоногофф, которая в настоящий момент меняет спортивное гражданство на российское, показывает неплохие результаты в брассе и тренируется у Ирины Вятчаниной, сообщил РИА Новости главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ждет четвертого ребенка
Одна из подписчиц в комментарии спросила, не ждет ли певица снова ребенка.
Политика
В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома
5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Политика
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Единоборства
Келл Брук нокаутировал Марка Делуку
На ринге встретились экс-чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе Келл Брук и Марк Делука.
Армия и оружие
В Афганистане обстреляли американских военных
Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Религия
День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля
Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
Футбол
Экс-хавбек «Зенита» Данни считает, что Кокорин может усилить любой клуб
Бывший полузащитник московского "Динамо" и петербургского "Зенита" Мигел Данни прокомментировал скандальную ситуацию с ссылкой Александра Кокорина во вторую команду сине-бело-голубых.
Футбол
Мостовой: В «Сельту» Кутепова никто не пригласил бы
По словам Мостового, в «Сельту» Кутепова никто не пригласил бы.