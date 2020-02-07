Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
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Авто

Названы конкуренты Kia Seltos в России

Сравнив Seltos с другими представителями сегмента SUV, эксперты назвали его главных конкурентов на российском рынке.
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Названа причина крушения вертолета депутата Хайруллина

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Космос

Корабль Cygnus доставит на МКС бактерии для производства биотоплива

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В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

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Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

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Келл Брук нокаутировал Марка Делуку

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В Афганистане обстреляли американских военных

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День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля

Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
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Экс-хавбек «Зенита» Данни считает, что Кокорин может усилить любой клуб

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