с чего всё началось

В дальнейшем ЦБ России не исключает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Регулятор снизил ключевую ставку в шестой раз подряд. Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.

Политика Посол отметил перспективы сотрудничества России и ДРК в энергетике Форум Россия-Африка в Сочи открыл новые перспективы российско-конголезского сотрудничества в электроэнергетике, сельском хозяйстве, горнорудной промышленности и цифровых технологиях, заявил РИА Новости посол РФ в Демократической республике Конго Алексей Сентебов.

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Общество Ляшко заявил о газовом обмане украинцев Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.

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