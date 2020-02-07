Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЦБ снизил ключевую ставку до 6%

В декабре регулятор еще раз снизил ставку на 0,25 процентного пункта, опустив ее до 6,25% годовых и обновив минимум с марта 2014 года. Тогда Запад ввел санкции против России из-за событий на Украине, а ключевую ставку повысили с 5,5% до 7%.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
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Датская делегация во главе с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом посетила район проведения Операции объединенных сил (ООС).
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Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
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В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
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Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины

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Канада подала иск к Ирану на $1 млрд за сбитый самолет

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В финале Суперкубка Японии игроки не забили пенальти девять раз подряд

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Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
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Трамп объяснил увольнение русскоговорящего сотрудника СНБ США

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Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Во Франции новый тип коронавируса выявлен еще у пяти человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Аньез Бузин.
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Представлен бюджетный конкурент Redmi 9A – смартфон Realme C3

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Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play

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Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС

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Бывший полузащитник московского "Динамо" и петербургского "Зенита" Мигел Данни прокомментировал скандальную ситуацию с ссылкой Александра Кокорина во вторую команду сине-бело-голубых.
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Военные США попали под обстрел в Афганистане

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Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

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