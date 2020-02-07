Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
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Российская певица Пелагея опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о подробностях развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
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В Банке России считают, что средние ставки по ипотеке в 2020 году продолжат снижаться и, следовательно, выйдут на новые исторические минимумы.
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Ядерная зима на Земле окажет негативное влияние на экосистемы морей

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Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
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Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии

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В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах

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Президент «Баварии» назвал Роналду старым

Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
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Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

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«Мы не штат США»: в Берлине раскритиковали позицию Вашингтона по газу

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст разразился гневной тирадой в адрес Соединенных Штатов, готовящих новый пакет санкций против "Северного потока-2", который должен затронуть уже инвесторов и покупателей российского газа.
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