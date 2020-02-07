с чего всё началось

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Общество Польша отказалась от закупок российского угля Сасин подчеркнул, что одновременно с российскими поставками прекратится ввоз угля из США, Мозамбика, Колумбии и других стран Южной Америки.

Происшествия Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.

Экономика Банк России ожидает снижения ставок по ипотеке В Банке России считают, что средние ставки по ипотеке в 2020 году продолжат снижаться и, следовательно, выйдут на новые исторические минимумы.

Культура Американский актер Кирк Дуглас скончался Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.

Экономика Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.

Футбол Президент «Баварии» назвал Роналду старым Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.

Экономика Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.

Общество Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.