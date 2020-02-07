Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
Читать в источнике
Комментировать803

Подробнее о событии

Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку

Эксперт Северо-Запад05:55

Еще одно снижение ставки и перспективы «Яндекса»: 5 важных событий недели

РБК11:43

Главные новости на рынке недвижимости за 7 февраля

БН.ру11:00

Центробанк может еще раз снизить ключевую ставку

Красная весна13:42

Эксперты считают, что ЦБ весной может продолжить снижение ключевой ставки

ТАСС12:56

ЦБ снизил ставку до 6%, предупредив, что, возможно, на этом не остановится

Евразия Daily05:35

В Совфеде спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

Газета.Ru07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Общество

Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии

РИА Новости 04:42
Политика

Лавров назвал доверительной беседу с Мадуро

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его беседа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прошла в очень доверительном ключе.
ТАСС 14:43
Экономика

Козак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.
RT на русском 13:55
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
МР7.ру 05 февраля в 23:47
Кино

Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»

Вести.Ru 05 февраля в 11:00
Происшествия

Суд отправил в колонию мужчину, хранившего гексоген в «Пятерочке»

По мнению следствия, мужчина в магазине «Пятерочка» на улице Дыбенко незаконно хранил взрывчатые вещества, а 18 февраля он передал оперативнику под прикрытием отрезок огнепроводного шнура, содержащего метательное взрывчатое вещество «дымный порох», два электродетонатора, содержащих заряд бризантного взрывчатого вещества гексоген, или ТЭН, массой около 1 грамма.
Петербургский дневник 14:09
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru 10:01
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru вчера в 05:54
Футбол

Стали известны все полуфиналисты Кубка Испании

Определились все участники полуфинала Кубка Испании. На этой стадии турнира сыграют «Гранада», «Мирандес», «Реал Сосьедад» и «Атлетик».
Чемпионат вчера в 21:03
Спорт

Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида

Газета.Ru вчера в 05:16
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 12:04
Шоу-бизнес

Сати Казанова рассказала о своей «стыдной» болезни

Московский Комсомолец 05 февраля в 01:23
Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
Газета.Ru 10:44
Происшествия

Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью

При крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
Коммерсантъ 10:53
Футбол

«Краснодар» проиграл «Виктории Пльзень» в матче с 7 голами

В контрольном матче в Марбелье (Испания) «Краснодар» проиграл «Виктории Пльзень».
Sport24.ru 07:48
Футбол

Клубы АПЛ хотят зазор 10 см при фиксации офсайда с помощью ВАР

Клубы АПЛ хотят в следующем сезоне иметь 10-сантиметровый зазор при фиксации офсайдов с помощью системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
Sports.ru 12:49
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБК вчера в 17:31
Армия и оружие

Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ

Ruposters.ru 09:14
Общество

ВОЗ заявила об истощении мировых запасов медицинских масок

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил об истощении мировых запасов средств индивидуальной защиты.
Известия 14:46
Общество

Ставленница Сороса облюбовала себе в Киеве квартиру за миллион

Площадь квартиры составляет 46,6 квадратных метров, стоимость – 944,2 тысячи гривен [38 тысяч долларов].
Новостной фронт 10:33
Происшествия

В московской квартире нашли мумию умершего пять лет назад человека

РИА Новости 13:12
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Газета.Ru 13:30
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews 11:28
Экономика

Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
ТАСС 10:01
Общество

Путин подписал закон о лицах, которым может звонить задержанный

В тексте закона говорится, что задержанный может звонить не только близкому родственнику, но и любому «близкому лицу», чтобы сообщить о своем положении.
ФАН вчера в 12:05
Происшествия

В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

REGNUM 01:40
Политика

Во Львове призвали обменять останки разведчика Кузнецова на «пленных»

Останки легендарного советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова, погибшего во время Великой Отечественной войны на западной Украине, исполком Львовского горсовета решил не передавать его родственникам в Россию, а использовать при обмене «украинских пленных», сообщает 7 февраля портал «Обозреватель».
REGNUM 11:29
Общество

ФАС: в России выросли цены на медицинские маски

В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года.
Газета.Ru 03:15
Кино

В российский прокат вышли «Хищные птицы» с Марго Робби

На экраны российских кинотеатров вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» вселенной DC.
News.ru 03:47
Общество

В Антарктиде зафиксировали 18,3 градуса тепла

Предыдущий рекорд на станции Эсперанса был поставлен 24 марта 2015 года. Тогда воздух прогрелся до +17,5 градуса, сообщает RNS.
Известия 09:44
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное