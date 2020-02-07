Финансы
Lenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку
В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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Политика
Лавров назвал доверительной беседу с Мадуро
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его беседа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прошла в очень доверительном ключе.
Экономика
Козак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Кино
Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»
Происшествия
Суд отправил в колонию мужчину, хранившего гексоген в «Пятерочке»
По мнению следствия, мужчина в магазине «Пятерочка» на улице Дыбенко незаконно хранил взрывчатые вещества, а 18 февраля он передал оперативнику под прикрытием отрезок огнепроводного шнура, содержащего метательное взрывчатое вещество «дымный порох», два электродетонатора, содержащих заряд бризантного взрывчатого вещества гексоген, или ТЭН, массой около 1 грамма.
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Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Футбол
Стали известны все полуфиналисты Кубка Испании
Определились все участники полуфинала Кубка Испании. На этой стадии турнира сыграют «Гранада», «Мирандес», «Реал Сосьедад» и «Атлетик».
Спорт
Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Шоу-бизнес
Сати Казанова рассказала о своей «стыдной» болезни
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
Происшествия
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью
При крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
Футбол
«Краснодар» проиграл «Виктории Пльзень» в матче с 7 голами
В контрольном матче в Марбелье (Испания) «Краснодар» проиграл «Виктории Пльзень».
Футбол
Клубы АПЛ хотят зазор 10 см при фиксации офсайда с помощью ВАР
Клубы АПЛ хотят в следующем сезоне иметь 10-сантиметровый зазор при фиксации офсайдов с помощью системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
Общество
ВОЗ заявила об истощении мировых запасов медицинских масок
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил об истощении мировых запасов средств индивидуальной защиты.
Общество
Ставленница Сороса облюбовала себе в Киеве квартиру за миллион
Площадь квартиры составляет 46,6 квадратных метров, стоимость – 944,2 тысячи гривен [38 тысяч долларов].
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Экономика
Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки
Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
Общество
Путин подписал закон о лицах, которым может звонить задержанный
В тексте закона говорится, что задержанный может звонить не только близкому родственнику, но и любому «близкому лицу», чтобы сообщить о своем положении.
Политика
Во Львове призвали обменять останки разведчика Кузнецова на «пленных»
Останки легендарного советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова, погибшего во время Великой Отечественной войны на западной Украине, исполком Львовского горсовета решил не передавать его родственникам в Россию, а использовать при обмене «украинских пленных», сообщает 7 февраля портал «Обозреватель».
Общество
ФАС: в России выросли цены на медицинские маски
В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года.
Кино
В российский прокат вышли «Хищные птицы» с Марго Робби
На экраны российских кинотеатров вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» вселенной DC.
Общество
В Антарктиде зафиксировали 18,3 градуса тепла
Предыдущий рекорд на станции Эсперанса был поставлен 24 марта 2015 года. Тогда воздух прогрелся до +17,5 градуса, сообщает RNS.