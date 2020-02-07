Финансы
Lenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку
В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъвчера в 14:58
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Судя по ролику, Трамп намерен занимать должность вечно. pic.twitter.com/JDS4zUXXJG – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020 Напомним, что Дональд Трамп - третий президент в истории Соединённых Штатов, которому был объявлен импичмент.
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