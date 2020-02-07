Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
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Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку

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Еще одно снижение ставки и перспективы «Яндекса»: 5 важных событий недели

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Эксперты считают, что ЦБ весной может продолжить снижение ключевой ставки

ТАССвчера в 12:56
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Коммерсантъ вчера в 10:48
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После посещения казино в США около 200 человек заразились норовирусом. Об этом сообщает местный телеканал WVUE.
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«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
РБК вчера в 16:26
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Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
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РИА Новости вчера в 23:26
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News.ru вчера в 10:52
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Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости вчера в 06:43
Шоу-бизнес

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RuNews24.ru вчера в 20:43
Авто

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Деловое.ТВ вчера в 14:02
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Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам

Журналист Владимир Познер прокомментировал в беседе с "НСН" инициативу упрощения процедуры получения российского гражданства иностранцам, назвав это предложение "хорошим".
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Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона

Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
ТВ Центр вчера в 02:07
Политика

Импичмент провалился: Сенат оправдал Дональда Трампа

Судя по ролику, Трамп намерен занимать должность вечно. pic.twitter.com/JDS4zUXXJG – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020 Напомним, что Дональд Трамп - третий президент в истории Соединённых Штатов, которому был объявлен импичмент.
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Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
ТАСС вчера в 14:58
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены более 34,5 тысяч человек, выздоровели и выписаны 2050 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 19:40
Культура

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Любовь Успенская утверждает, что её дочь страдает от психологических расстройств.
Bimru.ru вчера в 11:06
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Главу УФСИН по Северной Осетии арестовали по делу о растрате

Коммерсантъ вчера в 15:47
Армия и оружие

США заподозрили российский спутник в шпионаже

Аппарат пытается на орбите сблизиться с американским устройством. США заподозрили российский спутник-инспектор "Космос-2543" в шпионаже.
Piter.tv вчера в 03:37
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Политика

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Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
Футбол

«Уверен, Соболев за „Спартак“ забьет много»

Если в заключительной встрече «Спартаку» удастся обыграть «Партизан» в основное время, то подопечные Доменико Тедеско гарантируют себе победу и возьмут первый трофей при немецком тренере.
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В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Lenta.ru вчера в 11:31
Общество

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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В Москве арестовали второго фигуранта дела о поджоге Никулинского суда

Бутылку с зажигательной смесью в окно бросил, предположительно, Ибрагимов по просьбе Галимова.
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